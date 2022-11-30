Самарский университет им. Королева будет готовить международников при поддержке Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН

Самарский университет им. Королева подписал соглашение о сотрудничестве с Ии. Специально для этого в Самарскую область приехал Валерий Гарбузов, член-корреспондент РАН, директор Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН.
Соглашение предусматривает образовательный и академический обмен, стажировки, практики, участие в конференциях, подготовку и публикацию научных статей.
"Для нас подписание соглашения со столь уважаемым академическим институтом является очень важным, поскольку дает возможность постоянно повышать уровень и квалификацию наших студентов. Сегодня студенты-международники Самарского университета им. Королева учатся на уровне бакалавриата. В наших планах открыть магистратуру, а затем и аспирантуру по данному направлению. Соглашение позволит направлять студентов университета в Москву на практики — учебные, преддипломные, производственные, на всевозможные семинары, конференции. Также в Самару для проведения учебных занятий, чтения открытых лекций будут приезжать научные сотрудники данного Института", — подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева.
Валерий Гарбузов, член-корреспондент РАН, директор Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН, по итогам подписания соглашения рассказал, что институт заинтересован в появлении новых поколений международников, обладающих массивом профессиональных знаний.
"Хотелось бы, чтобы по окончании университета студенты продолжали вести научную деятельность, работать в сфере международных отношений и шли по нашим стопам, — отметил он. — В университетах региональных центров России на протяжении 30 лет создаются факультеты международных отношений. У Института США и Канады РАН есть договоренности о сотрудничестве с рядом таких университетов, мы активно развиваем совместную научно-образовательную деятельность, ведем консультации, лекции, онлайн и офлайн занятия. У наших научных сотрудников богатый опыт преподавательской деятельности и нам крайне важно передавать свои знания молодому поколению".
Вместе с директором Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН в Самарский университет им. Королева приехал и Дмитрий Разумовский, директор Института Латинской Америки РАН, с которым аналогичное соглашение было подписано Самарским университетом в апреле этого года. Данный визит стал продолжением сотрудничества между Самарским университетом и Институтом Латинской Америки РАН в рамках реализации подписанного ранее соглашения.
Директора научных институтов вместе с преподавателями Самарского университета им. Королева приняли участие в круглом столе "Россия и Америка в условиях мировой турбулентности", организованном в рамках проходящей в эти дни конференции молодых ученых "Мировая экономика и международные отношения: диалог культур и цивилизаций".
Кроме того, Валерий Гарбузов и Дмитрий Разумовский ознакомились с деятельностью регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова и прочитали открытые лекции для студентов Самарского университета им. Королёва.
Дмитрий Разумовский, директор Института Латинской Америки РАН подчеркнул, что государство на национальном уровне ставит стратегическую цель — развитие российского научно-образовательного комплекса, интеграцию науки и высшего образования.
"Сейчас все более динамичными на российской научной карте становятся именно региональные университеты. Все большее число талантливых студентов предпочитает оставаться в регионах. Так как качество образования на местах растет — этому содействуют принятые и реализованные за последние 15 лет масштабные образовательные программы, нацеленные на усиление региональных вузов — это и "Программа 5-100", и "Приоритет 2030", — отметил директор Института Латинской Америки РАН. — Это приводит к тому, что по приезде в региональные вузы мы видим порой более сильных студентов, чем в столичных вузах. Это происходит потому, что молодые люди реагируют на качество услуги, которое образовательные учреждения способны им предоставить, и на определенное ожидание по трудоустройству. Самарский регион богат промышленностью, здесь огромное количество предприятий, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, или имеют соответствующие амбиции, что автоматически создает спрос на специалистов в этой сфере. Мы же, как научные институты, заинтересованы в притоке "свежей крови". Региональные университеты становятся источником новых кадров для российской науки. Мы, в свою очередь, как научный центр, работаем с центрами принятий решения в стране в части внешней политики, ведем с ними совместную экспертно-аналитическую деятельность и будем очень рады поделиться своим ценным практическим опытом. Это одна из наших миссий".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.