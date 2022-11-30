Самарский университет им. Королева будет готовить международников при поддержке Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН

Самарский университет им. Королева подписал соглашение о сотрудничестве с Ии. Специально для этого в Самарскую область приехал Валерий Гарбузов, член-корреспондент РАН, директор Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН.

Соглашение предусматривает образовательный и академический обмен, стажировки, практики, участие в конференциях, подготовку и публикацию научных статей.

"Для нас подписание соглашения со столь уважаемым академическим институтом является очень важным, поскольку дает возможность постоянно повышать уровень и квалификацию наших студентов. Сегодня студенты-международники Самарского университета им. Королева учатся на уровне бакалавриата. В наших планах открыть магистратуру, а затем и аспирантуру по данному направлению. Соглашение позволит направлять студентов университета в Москву на практики — учебные, преддипломные, производственные, на всевозможные семинары, конференции. Также в Самару для проведения учебных занятий, чтения открытых лекций будут приезжать научные сотрудники данного Института", — подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева.

Валерий Гарбузов, член-корреспондент РАН, директор Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН, по итогам подписания соглашения рассказал, что институт заинтересован в появлении новых поколений международников, обладающих массивом профессиональных знаний.

"Хотелось бы, чтобы по окончании университета студенты продолжали вести научную деятельность, работать в сфере международных отношений и шли по нашим стопам, — отметил он. — В университетах региональных центров России на протяжении 30 лет создаются факультеты международных отношений. У Института США и Канады РАН есть договоренности о сотрудничестве с рядом таких университетов, мы активно развиваем совместную научно-образовательную деятельность, ведем консультации, лекции, онлайн и офлайн занятия. У наших научных сотрудников богатый опыт преподавательской деятельности и нам крайне важно передавать свои знания молодому поколению".

Вместе с директором Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН в Самарский университет им. Королева приехал и Дмитрий Разумовский, директор Института Латинской Америки РАН, с которым аналогичное соглашение было подписано Самарским университетом в апреле этого года. Данный визит стал продолжением сотрудничества между Самарским университетом и Институтом Латинской Америки РАН в рамках реализации подписанного ранее соглашения.

Директора научных институтов вместе с преподавателями Самарского университета им. Королева приняли участие в круглом столе "Россия и Америка в условиях мировой турбулентности", организованном в рамках проходящей в эти дни конференции молодых ученых "Мировая экономика и международные отношения: диалог культур и цивилизаций".

Кроме того, Валерий Гарбузов и Дмитрий Разумовский ознакомились с деятельностью регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова и прочитали открытые лекции для студентов Самарского университета им. Королёва.

Дмитрий Разумовский, директор Института Латинской Америки РАН подчеркнул, что государство на национальном уровне ставит стратегическую цель — развитие российского научно-образовательного комплекса, интеграцию науки и высшего образования.

"Сейчас все более динамичными на российской научной карте становятся именно региональные университеты. Все большее число талантливых студентов предпочитает оставаться в регионах. Так как качество образования на местах растет — этому содействуют принятые и реализованные за последние 15 лет масштабные образовательные программы, нацеленные на усиление региональных вузов — это и "Программа 5-100", и "Приоритет 2030", — отметил директор Института Латинской Америки РАН. — Это приводит к тому, что по приезде в региональные вузы мы видим порой более сильных студентов, чем в столичных вузах. Это происходит потому, что молодые люди реагируют на качество услуги, которое образовательные учреждения способны им предоставить, и на определенное ожидание по трудоустройству. Самарский регион богат промышленностью, здесь огромное количество предприятий, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, или имеют соответствующие амбиции, что автоматически создает спрос на специалистов в этой сфере. Мы же, как научные институты, заинтересованы в притоке "свежей крови". Региональные университеты становятся источником новых кадров для российской науки. Мы, в свою очередь, как научный центр, работаем с центрами принятий решения в стране в части внешней политики, ведем с ними совместную экспертно-аналитическую деятельность и будем очень рады поделиться своим ценным практическим опытом. Это одна из наших миссий".