В Самарской области более 43 тысяч человек с начала года смогли найти работу

В регионе более 43 тысяч человек с начала года смогли найти подходящее место для трудоустройства. О том, как в регионе обстоят дела на рынке труда, где искать работу и какую помощь в этом оказывает государство, рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

Уровень безработицы в Самарской области продолжает снижаться. Сегодня он составляет 0,6%. В поиске работы в регионе находятся порядка 10,7 тысяч человек. При этом количество открытых вакансий держится на отметке в 41-42 тысячи.

По словам Юлии Бренер, сроки поиска работы заметно сократились. Сейчас у большинства соискателей уходит на это порядка 4 месяцев. Всего в 5% случаев требуется больше времени.

На сегодняшний день среди наиболее востребованных на рынке труда работники двух основных категорий. Это рабочие и служащие. Среди рабочих специальностей пользуются спросом сварщики, токари, монтажники, операторы станков с ЧПУ. Также востребованы инженеры, педагоги, воспитатели, социальные работники, средний медицинский персонал, фельдшеры и врачи.

Сегодня служба занятости предоставляет весьма широкий спектр государственных услуг. И все они бесплатны. Это услуги профориентации, профобучения, дополнительного образования и даже психологическая поддержка. Кроме того, поиск работы для жителей региона упростился.

"С этого года услуги службы занятости стало получить еще легче, - подчеркнула врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Самарская область стала пилотным регионом, где все услуги можно получить онлайн. Это профориентационные услуги, психологическая поддержка. Все это можно получить, не выходя из дома. Через сайт "Работа в России".

Также с помощью большого кадрового портала можно сразу подать заявку на трудоустройство. Сделать это могут и соискатели без опыта работы. Например, молодые специалисты. По словам Юлии Бренер, некоторые работодатели сейчас ощущают нехватку кадров и им приходится менять свой подход.

"Работодатели перестроили свою систему, - рассказала Юлия Бренер, - Если раньше они брали людей только с опытом работы, то сейчас они готовы брать людей без опыта и обучать их на предприятии. На многих предприятиях существует целая система обучения и система наставничества. Она также стимулируется региональным правительством. Работодателям компенсируются затраты на организацию обучения и стажировки молодых специалистов".

Юлия Бренер напомнила и о важном нововведении. Если раньше кадровая служба работала с теми, кто уже потерял работу, то, начиная с конца прошлого года, Служба занятости работает и с теми, кто находится в поиске нового, более подходящего места, при этом занят на основной работе.