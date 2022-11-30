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Занятость Экономическая политика

В Самарской области более 43 тысяч человек с начала года смогли найти работу

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе более 43 тысяч человек с начала года смогли найти подходящее место для трудоустройства. О том, как в регионе обстоят дела на рынке труда, где искать работу и какую помощь в этом оказывает государство, рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

Уровень безработицы в Самарской области продолжает снижаться. Сегодня он составляет 0,6%. В поиске работы в регионе находятся порядка 10,7 тысяч человек. При этом количество открытых вакансий держится на отметке в 41-42 тысячи.

По словам Юлии Бренер, сроки поиска работы заметно сократились. Сейчас у большинства соискателей уходит на это порядка 4 месяцев. Всего в 5% случаев требуется больше времени.

На сегодняшний день среди наиболее востребованных на рынке труда работники двух основных категорий. Это рабочие и служащие. Среди рабочих специальностей пользуются спросом сварщики, токари, монтажники, операторы станков с ЧПУ. Также востребованы инженеры, педагоги, воспитатели, социальные работники, средний медицинский персонал, фельдшеры и врачи.

Сегодня служба занятости предоставляет весьма широкий спектр государственных услуг. И все они бесплатны. Это услуги профориентации, профобучения, дополнительного образования и даже психологическая поддержка. Кроме того, поиск работы для жителей региона упростился.

"С этого года услуги службы занятости стало получить еще легче, - подчеркнула врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.  - Самарская область стала пилотным регионом, где все услуги можно получить онлайн. Это профориентационные услуги, психологическая поддержка. Все это можно получить, не выходя из дома. Через сайт "Работа в России".

Также с помощью большого кадрового портала можно сразу подать заявку на трудоустройство. Сделать это могут и соискатели без опыта работы. Например, молодые специалисты.  По словам Юлии Бренер, некоторые работодатели сейчас ощущают нехватку кадров и им приходится менять свой подход.

"Работодатели перестроили свою систему, - рассказала Юлия Бренер, - Если раньше они брали людей только с опытом работы, то сейчас они готовы брать людей без опыта и обучать их на предприятии. На многих предприятиях существует целая система обучения и система наставничества. Она также стимулируется региональным правительством. Работодателям компенсируются затраты на организацию обучения и стажировки молодых специалистов".

Юлия Бренер напомнила и о важном нововведении. Если раньше кадровая служба работала с теми, кто уже потерял работу, то, начиная с конца прошлого года, Служба занятости работает и с теми, кто находится в поиске нового, более подходящего места, при этом занят на основной работе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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