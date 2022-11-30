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Государство и Бизнес Экономическая политика

Неделя предпринимательства и бизнес-итоги: в Самарской области пройдет форум "Мой бизнес 63. Время новых решений"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже в четверг, 1 декабря в Самаре стартует крупнейшее деловое бизнес-событие года — форум "Мой бизнес 63. Время новых решений".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Традиционный предпринимательский итоговый форум — одно из самых ожидаемых региональных мероприятий, на котором собираются федеральные и региональные эксперты, представители инфраструктуры поддержки бизнеса, предприниматели, самозанятые, чтобы обсудить актуальные вопросы развития предпринимательства, создания благоприятного делового и инвестиционного климата.

Создание необходимых условий для развития предпринимательства — одно из главных направлений в работе Правительства региона и Губернатора Дмитрия Азарова.

Форум проводится министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром "Мой бизнес" в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В 2022 году это событие состоится в формате недели предпринимательства, мероприятия которой пройдут в разных городах региона и продлятся до 7 декабря.

Программа форума откроется 1 декабря в Ледовом дворце спорта сразу несколькими важными бизнес-мероприятиями.

В этот день состоится региональный этап национальной предпринимательской премии "Бизнес-успех", по итогам которого будут определены самые успешные практики в 8-ми номинациях. Кроме того, традиционно в рамках форума состоится пленарная сессия "Взаимодействие бизнеса, власти и общества" с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, федеральных и региональных представителей инфраструктуры поддержки бизнеса.

"Мы приглашаем представителей регионального бизнес-сообщества к участию в форуме, к обсуждению самых актуальных вопросов, подведению итогов текущего года. Мы сформировали интересную программу события — семь треков, связанных с креативной экономикой, электронной коммерцией, будущим экспорта, взаимодействием бизнеса и власти и другими темами. Это будет полезная, насыщенная и эффективная Неделя предпринимательства", — сказал Дмитрий Богданов.

Программа форума включает целый ряд событий для предпринимателей и самозанятых: мастер-классы и семинары о продажах, продвижении в интернете, работе на маркетплейсах, развитии креативных проектов, а также бизнес-завтраки с участием интересных спикеров и встречи с представителями налоговой службы, контрольно-надзорных органов и многое другое.

Познакомиться с полной программой, запланировать свое участие в мероприятиях и зарегистрироваться на форум можно на сайте: forum.mybiz63.ru.

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