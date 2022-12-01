Пожар не затронул исторические ценности в Доме купца Иванова

В ночь на 30 ноября произошел пожар во дворе дома 144 по ул. Молодогвардейская, на территории памятника архитектуры "Дом купца А.А. Иванова".
Напомним, что 65 спасателей быстро ликвидировали очаг возгорания.
Сотрудниками УГООКН Самарской области проведен осмотр места происшествия для оценки ущерба памятникам архитектуры. Установлено, что здания, имеющие архитектурную и историческую ценность, огнем затронуты не были.
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Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.