16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пожар не затронул исторические ценности в Доме купца Иванова В Самаре продлено ограничение движения транспорта из-за строительства метро В федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия попали две самарские экс-полицейские В УГООКН объяснили, почему затягивается ремонт ДК, плита которого убила ребенка Прокуратура добилась решения суда о ремонте роддома в Новокуйбышевске

Общество

Пожар не затронул исторические ценности в Доме купца Иванова

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на 30 ноября произошел пожар во дворе дома 144 по ул. Молодогвардейская, на территории памятника архитектуры "Дом купца А.А. Иванова".

Напомним, что 65 спасателей быстро ликвидировали очаг возгорания.

Сотрудниками УГООКН Самарской области проведен осмотр места происшествия для оценки ущерба памятникам архитектуры. Установлено, что здания, имеющие архитектурную и историческую ценность, огнем затронуты не были.

Гид потребителя

Последние комментарии

Nina Loginova 18 ноября 2022 14:12 Администрацию Самары обязали разработать проекты школ и детсадов в новых районах

Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.

Олег Зимин 08 ноября 2022 11:53 Дмитрий Пучков выступил на открытии патриотического форума в Самаре

"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1