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ПСБ запустил сервис выдачи онлайн-кредитов на финансовой платформе Сравни

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ завершил процесс технической интеграции с финансовым маркетплейсом Сравни и предоставил пользователям платформы возможность оформления и получения потребительского кредита без визита в офис банка.

Теперь посетители Сравни могут воспользоваться сервисом подбора кредитных продуктов и сразу заполнить заявку на кредит, авторизовавшись через портал "Госуслуг" на сайте маркетплейса. Посетителю открывается личный кабинет, где в течение нескольких минут он получает предварительный ответ от банка. После этого заемщик выбирает удобную дату встречи с представителем маркетплейса для проведения идентификации.

Благодаря бесшовной интеграции цифровых сервисов ПСБ и Сравни заемщик сможет дистанционно загрузить необходимые документы в личный кабинет маркетплейса и подписать договор кредитования онлайн, без визита в банк.

Логин и пароль для доступа в личный кабинет мобильного или интернет-банка ПСБ будет направлен клиенту в смс-сообщении. Заемщик сможет сразу воспользоваться кредитными средствами, которые будут зачислены ему на счет.

Сейчас у посетителей Сравни есть возможность оформить кредит наличными в ПСБ Москве, Краснодарском крае, Новосибирской области, республиках Татарстан и Башкортостан, Пермском крае и Свердловской области. К концу года список регионов России, где будет доступен сервис, значительно расширится.

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