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Здравоохранение Общество

Более 800 тыс. жителей Самарской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Служба профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией Самарской области проводит активную профилактическую работу. Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, лекции и другие просветительские акции. В этом году тестирование на ВИЧ-инфекцию уже прошли более 800 тыс. жителей.

Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Также проверить свой ВИЧ-статус можно на выездных мероприятиях областного СПИД-центра.

Как отмечают специалисты, проходить тестирование важно всем, чтобы быть уверенным в своем здоровье.

"Представителям ряда профессий, которые при работе непосредственно контактируют с кровью и биологическими жидкостями — врачам, лаборантам, медицинским сёстрам, — анализ крови на ВИЧ-инфекцию следует делать ежегодно. Особенно важно тестирование для лиц, контактирующих с ВИЧ-инфицированными, в том числе в быту. Людям, имеющим регулярные половые контакты с ВИЧ-инфицированным, нужно обследоваться каждые три месяца, даже при условии постоянного использования презерватива. Обследоваться на ВИЧ также нужно беременным женщинам на ранних сроках — при обращении в женскую консультацию. При отрицательном результате тестирование повторяют в третьем триместре беременности, чтобы исключить период "окна". Риск инфицирования есть у каждого! Именно поэтому важно знать, помнить и принимать меры профилактики ВИЧ-инфекции, и регулярно тестироваться на ВИЧ-инфекцию, чтобы быть уверенным в своем здоровье", — подчеркнула заведующая отделением эпидемиологии Гюзель Садыкова.

Особое внимание медработники уделяют работе с молодыми людьми. "Молодым людям, в том числе планирующим создание семьи и рождение детей, особенно важно знать свой ВИЧ-статус. Сдать тест на ВИЧ — это значит сохранить своё здоровье и обеспечить здоровье будущему поколению", — отметила Гюзель Бикьяновна.

В настоящее время на территории области проживает более 37 тыс. лиц, инфицированных ВИЧ. Сегодня важно понимать, что ВИЧ-инфекция вышла за пределы групп риска и уже давно распространяется в общей популяции среди социально благополучного населения.

Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно в подразделениях СПИД-центра по следующим адресам:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 226
8(846) 374-31-80

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а
(84635) 6-55-99

г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25
8(8482) 79-00-64

г. Тольятти, ул. Зеленая, 15
8(8482) 58-18-72

г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 41
+7 987 935 72 45

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