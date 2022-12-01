Пожар на теплоходе "ОМ" в Самаре ликвидирован

В четверг, 1 декабря, в 10:38 был ликвидирован пожар на списанном и находящемся на берегу теплоходе "ОМ", расположенном на территории по ул. Белорусская, 132. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в чрезвычайную службу в 8:46. Огонь охватил площадь в 200 кв. м. Огнеборцы были направлены на место происшествия по повышенному рангу вызова "Пожар № 2".

Как прокомментировал на месте происшествия заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области по государственной противопожарной службе Игорь Быков, всего к тушению были привлечены 90 человек, в том числе, - восемь звеньев газодымозащитной службы и 27 единиц техники. Во время тушения огнеборцами использовалось восемь пожарных стволов "Курс-8" и было проложено три магистральные линии.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что пожар был полностью ликвидирован в 10:38.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.