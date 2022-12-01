Тольяттиазот приобрел полный пакет акций "Тольяттихимбанка"

ПАО "ТОАЗ" завершил сделку по приобретению полного пакета акций акционерного общества "Тольяттихимбанк".
ТХБ — один из крупнейших банков Самарской области, динамично развивающееся финансово-кредитное учреждение, ориентированное преимущественно на кредитование и обслуживание региональных промышленных предприятий, а также их сотрудников.
"Приобретение "Тольяттихимбанка" — это логичный шаг по дальнейшей диверсификации деятельности группы компаний. Мы планируем, что деятельность банка будет осуществляться в соответствии с концепцией, основанной на трансформации в расчетный банк химической отрасли", — отметил председатель совета директоров ПАО "ТОАЗ" Димитрий Татьянин.
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