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ВТБ: россияне втрое сократили интерес к обмену долларов и евро

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года доля безналичной покупки долларов и евро в общем объеме конверсионных операций сократилась в три раза: с 90% до 37%. Доминирующее положение занимает юань, в несколько раз вырос спрос и на другие валюты соседних стран — казахстанский тенге, белорусский рубль, армянский драм, азербайджанский манат.

По итогам первого полугодия доля долларов и евро в объеме безналичной покупки иностранной валюты составила 91%. Спрос на них был стабильно высоким, достигнув пиковых значений в 98% в феврале, мае и июне. Однако уже в июле тенденция резко изменилась: их доля сократилась до 55% на фоне роста спроса на юани и валюты стран СНГ. Тренд продолжается все второе полугодие, в ноябре доля долларов и евро сократилась уже до 37%.

"С третьего квартала клиенты ВТБ существенно увеличили спрос на безналичную покупку юаней и национальных валют соседних стран. Объем сделок по ним увеличился в 6 раз ко второму кварталу. С июля китайский юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате, и в третьем квартале достиг 80% в объеме всех операций. В ноябре его доля скорректировалась до 50% по объему сделок, менее 40% занимают доллары и евро, порядка 10% приходится на валюты других стран. Интерес к национальным валютам соседних стран в основном связан с ростом числа исходящих переводов. Среди стран СНГ наибольший объем сделок приходится на казахстанские тенге, белорусские рубли и армянские драмы", — прокомментировал Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

По его словам, дополнительным фактором спроса стали выгодные курсы конверсии на иностранные валюты в ВТБ Онлайн, а также расширение списка валютных пар. В ноябре состоялись первые транзакции розничных клиентов с вьетнамскими донгами.

Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 9 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Совершить трансграничный перевод в национальных валютах в ВТБ можно разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. Для переводов по реквизитам клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка.

В ВТБ Онлайн клиентам доступны для покупки-продажи 16 иностранных валют. Недавно появились новые пять валют стран ближнего и дальнего зарубежья. Для всех пользователей ВТБ Онлайн доступны возможности льготной конверсии. Чтобы продать или купить валюту, клиенту нужно зайти в ВТБ Онлайн, перейти в раздел "Курсы" на главном экране и выбрать нужные счета. Затем останется только указать сумму покупки или продажи валюты и подтвердить операцию.

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