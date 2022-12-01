Новикомбанк запустил ипотеку для IT-специалистов

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, начинает прием заявок по программе льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний. Клиенты смогут оформить ипотеку по ставке от 4,4% годовых.

Ставка в рамках программы составляет 4,7% годовых, а для заемщиков, получающих заработную плату на карту банка, она снижается до 4,4% годовых. Заключить кредитный договор по льготной программе можно до 31 декабря 2024 г. включительно.

Максимальная сумма кредита составляет 18 млн рублей для покупки жилья в городах-миллионниках, в остальных регионах — 9 млн рублей. Приобрести квартиру или дом по данной программе можно как по договору купли-продажи на первичном рынке недвижимости, так и по договору долевого участия (договору уступки прав требования по договору долевого участия). "IT-ипотека" предоставляется на срок от 3 до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья.

Взять льготную ипотеку в Новикомбанке могут IT-специалисты предприятий Госкорпорации Ростех и держатели зарплатных карт банка. Банк также предусмотрел возможность кредитования работников IT-организаций, не являющихся стратегическими и зарплатными партнерами банка, при условии, что созаемщиком по кредиту будет выступать его ближайший родственник из числа работников Ростеха или зарплатных клиентов банка.

Трудовой договор IT-специалиста должен быть заключен с организацией, ведущей деятельность в области информационных технологий и аккредитованной Министерством цифрового развития. Проверить, состоит ли компания в списке аккредитованных, можно на сайте Госуслуг gosuslugi.ru/ipoteka.

Согласно условиям IT-ипотеки, доход специалиста за последние 3 месяца работы должен составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и не менее 100 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в остальных населенных пунктах.

"Новикомбанк последовательно расширяет линейку льготных розничных продуктов для сотрудников промышленных предприятий, реализующих стратегические проекты. Ипотека — одно из наших приоритетных направлений в рознице, и мы надеемся, что клиенты используют возможность улучшить свои жилищные условия благодаря выгодным процентным ставкам в рамках данной программы", — прокомментировала директор департамента разработки розничных продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

Полные условия по программе кредитования Новикомбанка размещены на его официальном сайте — novikom.ru.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов стартовала в мае 2022 года. Правительство РФ приняло решение о финансировании программы из резервного фонда в размере 1,5 млрд рублей, в ее рамках планируется выдать до 50 000 кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей.