Альфа-Банк поднял ставку по накопительному счету в рублях до 10%

Альфа-Банк предложил ставку по Альфа-Счету в рублях до 10% годовых.

Ставка действует для новых клиентов — тех, у кого еще нет Альфа-Счета или кто не держал деньги на накопительных счетах последние три месяца.

Максимальная ставка начисляется первые два месяца, затем сохраняется до 8% годовых при покупках по любым картам банка.