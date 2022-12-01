Альфа-Банк поднял ставку по накопительному счету в рублях до 10%

Альфа-Банк предложил ставку по Альфа-Счету в рублях до 10% годовых.
Ставка действует для новых клиентов — тех, у кого еще нет Альфа-Счета или кто не держал деньги на накопительных счетах последние три месяца.
Максимальная ставка начисляется первые два месяца, затем сохраняется до 8% годовых при покупках по любым картам банка.
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