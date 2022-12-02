Самарские синоптики спрогнозировали на выходные морозы до 24 градусов

В ближайшие выходные в Самарской области ожидается морозная погода, сообщают специалисты Приволжского УГМС.
В ночь на субботу, 3 декабря, в регионе установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура воздуха14…-19 °C, местами до -24°.
Днем осадков так же не ожидается, ветер не изменит скорости и направления, температура воздуха составит -10…-15 °C.
В ночь на воскресенье, 4 декабря, в регионе ожидается малооблачная погода, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха -14…-19 °C, местами до -24°.
Днем также будет малооблачно, без осадков, а столбик термометра поднимется на несколько значений — до -10…-15 °C.
Синоптики дали прогноз на первую декаду декабря: по сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха с 1 по 10 число ожидается на 2.5-3.0º ниже нормы.
Кроме того, специалисты Гидрометцентра озвучили долгосрочный прогноз на месяц, до конца 2022 г.:
"Средняя за месяц температура воздуха ожидается -7,4…-11,2°, что на 1,4-1,7° ниже средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы", — отмечается в сообщении метеорологов.
Последние комментарии
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Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.