Самарские синоптики спрогнозировали на выходные морозы до 24 градусов

В ближайшие выходные в Самарской области ожидается морозная погода, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В ночь на субботу, 3 декабря, в регионе установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура воздуха14…-19 °C, местами до -24°.

Днем осадков так же не ожидается, ветер не изменит скорости и направления, температура воздуха составит -10…-15 °C.

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в регионе ожидается малооблачная погода, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха -14…-19 °C, местами до -24°.

Днем также будет малооблачно, без осадков, а столбик термометра поднимется на несколько значений — до -10…-15 °C.

Синоптики дали прогноз на первую декаду декабря: по сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха с 1 по 10 число ожидается на 2.5-3.0º ниже нормы.

Кроме того, специалисты Гидрометцентра озвучили долгосрочный прогноз на месяц, до конца 2022 г.:

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается -7,4…-11,2°, что на 1,4-1,7° ниже средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы", — отмечается в сообщении метеорологов.