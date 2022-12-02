16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодой пастух из Челябинска попал в ДТП на угнанном у самарского фермера авто В Тольятти директор УК присвоил 12,5 млн рублей, поступивших от жильцов на оплату "коммуналки" В Самаре директор компании стал жертвой кибермошенников при покупке техники В Самарской области женщина заплатит 5 тыс. руб. за расцарапанные лица полицейских и сорванные погоны Подозреваемого в сожжении людей в ритуальном салоне в Самаре искали из-за взрыва на рынке

Преступления Происшествия

В Тольятти директор УК присвоил 12,5 млн рублей, поступивших от жильцов на оплату "коммуналки"

ТОЛЬЯТТИ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Тольятти направила в суд уголовное дело о причинении директором управляющей компании ущерба трем ресурсоснабжающим организациям. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Тольяттинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО УК "Жилищный Сервис", обвиняемого в совершении двух эпизодов причинения особо крупного имущественного ущерба трем ресурсоснабжающим организациям путем злоупотребления доверием.

По версии следствия, учредитель и генеральный директор ООО УК "Жилищный Сервис", осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе связанные с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами управляющей компании, имел возможность контролировать начисление и оплату коммунальных услуг со стороны жильцов обслуживаемых многоквартирных домов.

"В целях реализации своего преступного умысла, руководитель принял решение не передавать в ПАО "Т Плюс", ПАО "Самараэнерго" и ООО "Волжские коммунальные системы" часть денег, поступающих от собственников жилых помещений в качестве оплаты коммунальных услуг за поставленные энергоресурсы", — отмечается в сообщении.

Всего руководитель управляющей компании в период с 2016 по 2019 гг. израсходовал на цели, не связанные с оплатой получаемых энергоресурсов, более 12,5 миллионов рублей.

По существу данное уголовное дело предстоит рассматривать Автозаводскому районному суду Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1