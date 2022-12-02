В Тольятти директор УК присвоил 12,5 млн рублей, поступивших от жильцов на оплату "коммуналки"

Прокуратура Тольятти направила в суд уголовное дело о причинении директором управляющей компании ущерба трем ресурсоснабжающим организациям. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Тольяттинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО УК "Жилищный Сервис", обвиняемого в совершении двух эпизодов причинения особо крупного имущественного ущерба трем ресурсоснабжающим организациям путем злоупотребления доверием.

По версии следствия, учредитель и генеральный директор ООО УК "Жилищный Сервис", осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе связанные с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами управляющей компании, имел возможность контролировать начисление и оплату коммунальных услуг со стороны жильцов обслуживаемых многоквартирных домов.

"В целях реализации своего преступного умысла, руководитель принял решение не передавать в ПАО "Т Плюс", ПАО "Самараэнерго" и ООО "Волжские коммунальные системы" часть денег, поступающих от собственников жилых помещений в качестве оплаты коммунальных услуг за поставленные энергоресурсы", — отмечается в сообщении.

Всего руководитель управляющей компании в период с 2016 по 2019 гг. израсходовал на цели, не связанные с оплатой получаемых энергоресурсов, более 12,5 миллионов рублей.

По существу данное уголовное дело предстоит рассматривать Автозаводскому районному суду Тольятти.