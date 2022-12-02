Самарский университет им. Королёва 2023: приоритеты для вчерашних школьников и новые направления вуза

Приемке-2023 дан старт, и в следующем году абитуриентов ждет много нового. Прежде всего Минобрнауки сократило возможное число специальностей и направлений, куда можно поступать, до пяти в одном вузе, вместо 10 в прошлом году. Также теперь установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения. Однако каждый вуз, как правило, предлагает свои преференции абитуриентам. Как будет проходить новая кампания в Самарском университете им. Королева, рассказал ответственный секретарь Приемной комиссии Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Сергей Горяинов.

— Прокомментируйте, пожалуйста, нововведения, которые коснутся Самарского университета, что они значат для абитуриентов, какие сроки для поступления установлены, каково количество бюджетных мест?

— В 2023 году объявлен набор на 3128 бюджетных мест, большая часть из которых традиционно открыта для поступающих на бакалавриат и специалитет очной формы. Сроки поступления практически не изменились относительно прошлого года: прием документов начнется 19 июня, а зачисление на бюджетные места пройдет 9 августа. В следующем году ожидается ряд нововведений, которые меняют систему зачисления. В частности, теперь не нужно писать согласие на зачисление, достаточно подать в университет оригинал аттестата и грамотно указать в заявлении направления подготовки по своим приоритетам. В нашем вузе можно будет выбрать пять направлений подготовки, которые охватывают различные институты и факультеты.

— К каким специальностям вы отмечаете рост интереса абитуриентов?

— В 2022 году наиболее популярными по-прежнему были ИТ-направления: "Прикладная математика и информатика", "Фундаментальная информатика и информационные технологии", "Информатика и вычислительная техника", а также направления по двигателестроению и космонавтике. Гуманитарии же мечтают учиться в первую очередь по профилям "Менеджмент" и "Юриспруденция". Еще в этом году был настоящий бум на направлении "Лингвистика".

— Открываются ли новые программы бакалавриата, специалитета и магистратуры?

— В следующем учебном году начнется прием на новые программы в областях математики и IT, фотоники и оптоинформатики, преподавании иностранных языков и изучения психологии. Впервые будет проводиться набор на программы Передовой инженерной школы, которые предполагают углубленное изучение аэрокосмической отрасли: "Космическое машиностроение", "Авиационное двигателестроение" и "Информационные технологии".

— Как меняются средние проходные баллы, какие ожидания с ними связаны в будущем году?

— С проходными баллами 2022 года можно ознакомиться на сайте университета или на сайте приемной комиссии, но баллы следующего года нельзя спрогнозировать, они будут известны только по окончании приема. Дело в том, что так называемый проходной балл — это сумма баллов абитуриента, который был зачислен на последнее бюджетное место в конкурсе, поэтому университеты эти цифры не устанавливают и спрогнозировать его невозможно. Конечно, можно ориентироваться на показатели прошлого года, но ситуация может измениться. Количество бюджетных мест, демографическая ситуация, сложность ЕГЭ и уровень полученных баллов в среднем по стране — все это влияет на проходной балл. Вуз же устанавливает только минимальный порог баллов для возможности участия в конкурсе, то есть подачи документов в университет.

— Какие дополнительные баллы могут "заработать" абитуриенты уже сейчас?

— Приёмная комиссия работает круглый год. Мы помогаем школьникам перейти в статус абитуриента, а затем и студента самыми разными способами. Проводим такие профориентационные конкурсы, научные конференции, олимпиады, квесты, курсы, мастер-классы, открывающие новые возможности для ребят, чтобы они смогли показать себя. За успехи на мероприятиях, где предусмотрен соревновательный момент и проверка знаний, можно получить дополнительные баллы. Например, победителям наших всероссийских конкурсов "Спутник", "Универсум" и "Десять в минус девятой" полагается 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, за остальные мероприятия университета 5 баллов.

— Помогают абитуриентам погрузиться в атмосферу студенчества и дни открытых дверей. Как и когда они проходят?

— Обычно день открытых дверей проводится дважды в год: в декабре и в апреле–мае. Каждый раз мы придумываем новый формат: очный, дистанционный, смешанный или в виде выставок, мастер-классов, лекций, развлекательных шоу. В этом году День открытых дверей пройдет очно 11 декабря в Манеже Самарского университета им. Королева по адресу: улица Врубеля, 29 "Г". Он объединит выставку факультетов и институтов, лекции и мастер-классы от преподавателей. Я, кстати, тоже как ответственный секретарь Приемной комиссии университета расскажу школьникам и их родителям об особенностях грядущей кампании, отвечу на все вопросы, подробнее там. Предусмотрен у нас развлекательный формат: розыгрыш мерча, работа фотобудки и возможность пообщаться со студентами. После большого очного дня открытых дверей состоится серия отдельных дней каждого факультета и института, они будут проходить практически каждую неделю.

— Кто идет учиться в вуз с такой богатой историей и сильнейшими научными школами как Самарский университет им. Королёва?

— Мы открыты для всех: в университете более 200 образовательных программ, так что направление подготовки, отвечающее почти любым интересам абитуриента, найдется для каждого. Хочу развеять миф, что в Самарском университете им. Королева сложно учиться, и это под силу только отличникам, олимпиадникам, "ботаникам" и каким-то очень одаренным ребятам. Конечно, мы любим работать с талантливыми студентами, но время, когда наш университет был чем-то недоступным, прошло. Образовательные программы и подход к обучению адаптирован на разный базовый уровень подготовки, главное — начать, то есть научиться учиться, а там уже студент подтянется.

Учиться нужно у лучших, и Самарский университет им. Королева регулярно подтверждает статус ведущего университета. Так, согласно рейтингу университетов России RAEX, наш вуз вошел в тройку лучших в России по направлению "Авиационная и ракетно-космическая техника". Университет также включен в топ-20 еще по семи предметным областям: энергетика, химия, машиностроение и робототехника, история и археология, биология, технологии материалов, физика. Кроме того, у нас успешно применяются индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) — это совокупность элективных дисциплин, выбираемых студентами в процессе обучения по своей образовательной программе. С помощью ИОТ они могут сами формировать свой учебный план и выбирать те предметы, которые необходимы и, конечно, нравятся. Главное — не бояться поступать, и все получится.