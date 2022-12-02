Самарский университет им. Королёва 2023: приоритеты для вчерашних школьников и новые направления вуза

Приемке-2023 дан старт, и в следующем году абитуриентов ждет много нового. Прежде всего Минобрнауки сократило возможное число специальностей и направлений, куда можно поступать, до пяти в одном вузе, вместо 10 в прошлом году. Также теперь установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения. Однако каждый вуз, как правило, предлагает свои преференции абитуриентам. Как будет проходить новая кампания в Самарском университете им. Королева, рассказал ответственный секретарь Приемной комиссии Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Сергей Горяинов.
— Прокомментируйте, пожалуйста, нововведения, которые коснутся Самарского университета, что они значат для абитуриентов, какие сроки для поступления установлены, каково количество бюджетных мест?
— В 2023 году объявлен набор на 3128 бюджетных мест, большая часть из которых традиционно открыта для поступающих на бакалавриат и специалитет очной формы. Сроки поступления практически не изменились относительно прошлого года: прием документов начнется 19 июня, а зачисление на бюджетные места пройдет 9 августа. В следующем году ожидается ряд нововведений, которые меняют систему зачисления. В частности, теперь не нужно писать согласие на зачисление, достаточно подать в университет оригинал аттестата и грамотно указать в заявлении направления подготовки по своим приоритетам. В нашем вузе можно будет выбрать пять направлений подготовки, которые охватывают различные институты и факультеты.
— К каким специальностям вы отмечаете рост интереса абитуриентов?
— В 2022 году наиболее популярными по-прежнему были ИТ-направления: "Прикладная математика и информатика", "Фундаментальная информатика и информационные технологии", "Информатика и вычислительная техника", а также направления по двигателестроению и космонавтике. Гуманитарии же мечтают учиться в первую очередь по профилям "Менеджмент" и "Юриспруденция". Еще в этом году был настоящий бум на направлении "Лингвистика".
— Открываются ли новые программы бакалавриата, специалитета и магистратуры?
— В следующем учебном году начнется прием на новые программы в областях математики и IT, фотоники и оптоинформатики, преподавании иностранных языков и изучения психологии. Впервые будет проводиться набор на программы Передовой инженерной школы, которые предполагают углубленное изучение аэрокосмической отрасли: "Космическое машиностроение", "Авиационное двигателестроение" и "Информационные технологии".
— Как меняются средние проходные баллы, какие ожидания с ними связаны в будущем году?
— С проходными баллами 2022 года можно ознакомиться на сайте университета или на сайте приемной комиссии, но баллы следующего года нельзя спрогнозировать, они будут известны только по окончании приема. Дело в том, что так называемый проходной балл — это сумма баллов абитуриента, который был зачислен на последнее бюджетное место в конкурсе, поэтому университеты эти цифры не устанавливают и спрогнозировать его невозможно. Конечно, можно ориентироваться на показатели прошлого года, но ситуация может измениться. Количество бюджетных мест, демографическая ситуация, сложность ЕГЭ и уровень полученных баллов в среднем по стране — все это влияет на проходной балл. Вуз же устанавливает только минимальный порог баллов для возможности участия в конкурсе, то есть подачи документов в университет.
— Какие дополнительные баллы могут "заработать" абитуриенты уже сейчас?
— Приёмная комиссия работает круглый год. Мы помогаем школьникам перейти в статус абитуриента, а затем и студента самыми разными способами. Проводим такие профориентационные конкурсы, научные конференции, олимпиады, квесты, курсы, мастер-классы, открывающие новые возможности для ребят, чтобы они смогли показать себя. За успехи на мероприятиях, где предусмотрен соревновательный момент и проверка знаний, можно получить дополнительные баллы. Например, победителям наших всероссийских конкурсов "Спутник", "Универсум" и "Десять в минус девятой" полагается 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, за остальные мероприятия университета 5 баллов.
— Помогают абитуриентам погрузиться в атмосферу студенчества и дни открытых дверей. Как и когда они проходят?
— Обычно день открытых дверей проводится дважды в год: в декабре и в апреле–мае. Каждый раз мы придумываем новый формат: очный, дистанционный, смешанный или в виде выставок, мастер-классов, лекций, развлекательных шоу. В этом году День открытых дверей пройдет очно 11 декабря в Манеже Самарского университета им. Королева по адресу: улица Врубеля, 29 "Г". Он объединит выставку факультетов и институтов, лекции и мастер-классы от преподавателей. Я, кстати, тоже как ответственный секретарь Приемной комиссии университета расскажу школьникам и их родителям об особенностях грядущей кампании, отвечу на все вопросы, подробнее там. Предусмотрен у нас развлекательный формат: розыгрыш мерча, работа фотобудки и возможность пообщаться со студентами. После большого очного дня открытых дверей состоится серия отдельных дней каждого факультета и института, они будут проходить практически каждую неделю.
— Кто идет учиться в вуз с такой богатой историей и сильнейшими научными школами как Самарский университет им. Королёва?
— Мы открыты для всех: в университете более 200 образовательных программ, так что направление подготовки, отвечающее почти любым интересам абитуриента, найдется для каждого. Хочу развеять миф, что в Самарском университете им. Королева сложно учиться, и это под силу только отличникам, олимпиадникам, "ботаникам" и каким-то очень одаренным ребятам. Конечно, мы любим работать с талантливыми студентами, но время, когда наш университет был чем-то недоступным, прошло. Образовательные программы и подход к обучению адаптирован на разный базовый уровень подготовки, главное — начать, то есть научиться учиться, а там уже студент подтянется.
Учиться нужно у лучших, и Самарский университет им. Королева регулярно подтверждает статус ведущего университета. Так, согласно рейтингу университетов России RAEX, наш вуз вошел в тройку лучших в России по направлению "Авиационная и ракетно-космическая техника". Университет также включен в топ-20 еще по семи предметным областям: энергетика, химия, машиностроение и робототехника, история и археология, биология, технологии материалов, физика. Кроме того, у нас успешно применяются индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) — это совокупность элективных дисциплин, выбираемых студентами в процессе обучения по своей образовательной программе. С помощью ИОТ они могут сами формировать свой учебный план и выбирать те предметы, которые необходимы и, конечно, нравятся. Главное — не бояться поступать, и все получится.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.