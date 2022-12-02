В Самарской области объявили победителей регионального этапа Национальной премии "Бизнес-Успех"

В четверг, 1 декабря, на площадке итогового предпринимательского форума "Мой бизнес 63. Время новых решений" состоялся региональный этап Национальной премии "Бизнес-Успех". Днем финалисты презентовали свои проекты конкурсной комиссии, а уже вечером, в ходе пленарной сессии были озвучены итоги экспертных оценок и народного голосования.

Организатором события стало областное минэкономразвития. На участие было подано более 300 заявок. Из них 22 предпринимателя вышли в финал.

"В этом году мы действительно впервые проводим премию в Самарской области. И я хочу поблагодарить министерство экономического развития региона за то, что поддержали нашу инициативу в такое не совсем стандартное время. И бизнес ответил с большой благодарностью, мы получили более 300 заявок от предпринимателей на участие в конкурсе. Это абсолютный рекорд по количеству поданных заявок по всем региональным этапам премии в этом году", — отметил исполнительный директор Национальной премии "Бизнес-Успех" Сергей Соболев.

Победителей определили в восьми номинациях: "Лучший молодежный проект", "Лучший производственный проект", "Лучший женский проект", "Лучший технологический проект", "Лучший сельскохозяйственный проект", "Лучший проект в сфере торговли и услуг", "Премия для самозанятых", а также "Народный предприниматель".

Лучшие предприниматели Самарской области получили "Золотые домкраты" и путёвку на финал премии в Москву.

Награды победителям вручали первый вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Азат Газизов и вице-президент Университета "Синергия" Юлия Вепринцева и министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Самарская область — это один из регионов-лидеров в стране по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Если посмотреть выручку и налоги, уплаченные субъектами малого и среднего предпринимательства, то мы увидим, что показатели растут быстрее, чем темпы инфляции. Бизнес и в текущих условиях, столкнувшись с такими достаточно серьезными вызовами и ограничениями, пользуясь механизмами господдержки и, безусловно, своей высокой адаптивностью ко всем невзгодам, идет вперед, уверенно развивается, создает рабочие места и, конечно, нас всех это радует", — сказал Дмитрий Богданов.

Премия "Бизнес-Успех" — совместный федеральный проект Агентства стратегических инициатив, "ОПОРЫ РОССИИ", Корпорации МСП и Общественной Палаты РФ, направленный на развитие малого бизнеса в регионах России и реализуемый по федеральным направлениям национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Если вы вспомните, примерно до 90-х годов предпринимателей называли спекулянтами и барыгами — это такое постсоветское наследие. И это наследие транслировалось по телевизору, в СМИ. То есть отсутствовал образ предпринимателя-созидателя, предпринимателя, который творит, развивает страну. И мы на тот момент этим вопросом озаботились, потому что нам показалось это несправедливым. Предприниматель, участвующий в премии "Бизнес-Успех" работает над собой, он делает презентацию, он себя показывает, у него появляется множество партнеров. И за время существования конкурса 80 000 предпринимателей образовали такую некую экосистему, предпринимательское сообщество", — отметил первый вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Азат Газизов.

Юлия Романеева из Самары победила в номинации "Лучший женский проект". Девушка является основателем "Школы лояльности Юлии Романеевой". Она помогает решать важные задачи по развитию клиентского сервиса, продаж и маркетинга большим компаниям, предпринимателям малого и среднего бизнеса, а также экспертам через обучение и наставничество в игровом формате.

"Конкурс совершенно потрясающий — потому что он дает возможность предпринимателям, которые не только с многолетним опытом в бизнесе и уже достигли многого, но еще дает возможность начинающим предпринимателям — как я, которые несут образовательную историю в бизнес", — поделилась Юлия Романеева.

Антонина Касаткина из села Муранка Шигонского района стала победителем в номинации "Лучший сельскохозяйственный проект". Предприятие занимается выращиванием зерновых культур, подсолнечника на своих полях — это 6 000 га пашни. "Я и не думала участвовать, предложили в местной администрации. Когда сюда приехала, услышала презентации других людей — очень впечатлило, такие проекты замечательные", — отметила Антонина Касаткина.

"Народным предпринимателем" стали владельцы семейной клиники "Косма" Сергей и Надежда Космировы. В их медицинском учреждении работают отделения детской и взрослой поликлиники, остеопатии и мануальной терапии, офтальмологии, и др.