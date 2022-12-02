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В Альфа-Банке предложили отраслевое решение для оптовой торговли

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприниматели смогут нарастить оборотные средства, автоматизировать управление рисками и масштабировать бизнес. 

В Альфа-Банке предложили готовое решение для оптовой торговли из набора финансовых и нефинансовых инструментов — они помогут решить реальные проблемы и задачи бизнеса. 

На популярных тарифах клиенты получат полгода бесплатных переводов на счета компаний и предпринимателей в другие банки. Лимит переводов действует в рамках подписок на пакеты услуг. Все клиенты могут бесплатно переводить до 1 млн рублей ежемесячно. На некоторых подписках суммы бесплатных переводов не ограничены.

Также участники рынка могут получить кредит под конкретные цели: старт, покрытие кассовых разрывов, закупки товара и развитие. Например, можно расширить складские помещения или взять в лизинг оборудование и транспорт.

Дополнительно в Альфа-Банке помогут увеличить географию закупок: обеспечат старт и легкие международные расчеты по выгодному курсу с биржевой разницей — от 1 копейки, помогут с логистикой и поставками. Кроме того, компании малого бизнеса получат возможность запланировать сделку по желаемой ставке заранее — и сервис автоматически исполнит ее, когда нужный курс появится на рынке. А еще клиентов будут консультировать премиальные валютные менеджеры. 

"Мы изучили самые распространенные "боли" оптового бизнеса и предложили общее решение по большинству вопросов. Наше отраслевое предложение поможет предпринимателям сосредоточиться на важных задачах и масштабировать бизнес", — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка. 

Подробнее о предложении можно узнать на сайте Альфа-Банка.

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