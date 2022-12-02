Мост времён: в Самаре состоялся концерт на льду "Вертикаль времени Высоцкого"

В минувшую субботу, 26 ноября, в Самаре прошел концерт "Вертикаль времени Высоцкого". Он был посвящен 55-летию со дня выступления Владимира Высоцкого в Куйбышеве, которое стало для него первым стадионным.

Спонсором концерта выступила группа компаний "Волгатрансстрой". Именно она занималась возведением нового Дворца спорта на месте того, где в 1967 г. выступал Высоцкий. При строительстве были сохранены элементы, отсылающие к той эпохе — на фасадах размещены панно с изображением хоккеистов и фигуристов, установлена памятная табличка о первом концерте Владимира Семеновича, а также обновлен посвященный ему мемориал.

В июле 2022 года Дворцу спорта было присвоено имя Владимира Высоцкого. Соответствующий документ подписали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сын поэта Никита Высоцкий и директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов.

В уникальном ледовом шоу приняли участие артисты Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Евгений Дятлов, Александр Ф.Скляр, Екатерина Гусева. На льду под песни Высоцкого в сопровождении симфонического оркестра и светового шоу выступали именитые, титулованные фигуристы.

Также в мероприятии принял участие сын артиста — Никита Высоцкий. "Это хороший, столичный уровень. Я доволен. У меня в Самаре достаточно много друзей, и я с ними разговаривал — им концерт понравился", — поделился он впечатлениями.

Как и 55 лет назад концерт прошел при полном аншлаге, а публика тепло реагировала на выступления.

"На концерте "Вертикаль времени Высоцкого", несмотря на лёд, было жарко, пронзительно и трепетно!.. Спасибо организаторам за идею и этот необычный формат!.. Спасибо губернатору Самарской области, Дмитрию Игоревичу Азарову, за поддержку! Спасибо блистательным фигуристам, музыкантам и коллегам артистам за их профессионализм! И вам, дорогие зрители, за этот феерический приём", — поблагодарила Нона Гришаева.

"То, что было сегодня — это трудно себе было представить! Это гениальная идея и идеальное воплощение, огромная победа!", — поделился эмоциями Александр Домогаров.

"Спасибо огромное самарским зрителям за такой горячий приём, за такое неравнодушное отношение, за внимание, за такую любовь к Владимиру Семёновичу Высоцкому, к его творчеству… Выступать было просто одно удовольствие, настолько это было яркое зрелище, даже для меня самого это было своеобразным потрясением, как это всё было организовано, как это было подано, насколько это было естественно. Живой оркестр играл, он был на высоте, вёл за собой исполнителей, и хотелось петь под живой звук", — выразил впечатление Евгений Дятлов.

"В Самаре огромное количество поклонников творчества В. С. Высоцкого, и среди них есть те, кто посетил концерт в далеком 1967 году. Именно им принадлежит идея проведения этого концерта "Вертикаль времени Высоцкого". Нас с Государственным музеем В. Высоцкого и с Никитой Владимировичем Высоцким связывают давние партнёрские и дружеские отношения. Замечательно, что Дворцу спорта, который мы построили, присвоено звание Владимира Семёновича Высоцкого, поэтому мы просто не могли остаться в стороне, когда появилась идея проведения этого мероприятия. Хочу выразить слова благодарности областной и городской администрациям за поддержку этого мероприятия, всем участникам концерта, организаторам, министерствам спорта, культуры, Федерации фигурного катания, работникам Дворца спорта. Благодаря слаженной профессиональной работе всех участников у нас всё получилось, и мероприятие проведено на достойном уровне!" — прокомментировал председатель ГК "Волгатрансстрой" Вячеслав Сонин.