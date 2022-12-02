Доступное финансирование для промышленности обсудили участники конференции Новикомбанка в Челябинске

2 декабря Новикомбанк провел конференцию "Партнерство Правительства Челябинской области и Новикомбанка как фактор реализации промышленного потенциала региона" с участием представителей органов власти и крупнейших предприятий области. В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Правительством Челябинской области Банк оказывает финансовую поддержку важным региональным проектам по экономическому развитию.

Программы развития Челябинской области находятся в фокусе внимания Новикомбанка. Банк кредитует и предоставляет гарантии АО НПО "Электромашина", ПАО "ЧКПЗ", АО "ЧРЗ "Полет". На форуме "Армия-2022" было подписано соглашение между Правительством региона и Новикомбанком, которое предусматривает участие сторон в совместных мероприятиях и консультациях по актуальным для области темам. Данное партнерство позволяет эффективно решать задачи социально-экономического развития Челябинской области.

Официальную часть панельной дискуссии открыла Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, которая поблагодарила гостей конференции за проявленный интерес к мероприятию. Она также отметила, что Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, является ключевым финансовым партнером предприятий, определяющих технологическое лидерство России.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, выступая перед участниками конференции, выразил уверенность, что эффект от сотрудничества с Новикомбанком будет полезным и долгосрочным. "Промышленность для нашего региона имеет огромное значение, и на нее приходится почти половина валового регионального продукта. В рамках уже упомянутого соглашения мы выработаем спектр направлений, реализация которых начнется в ближайшее время", — сообщил Павел Рыжий.

Заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов в свою очередь отметил, что банк активно развивает комплексное сотрудничество с регионами и институтами развития. "Очевидно, что технологический прорыв возможен только совместными усилиями. Предприятия готовы производить и выпускать качественную продукцию в рамках проектов по импортозамещению, модернизировать свои мощности, однако все эти задачи достижимы только благодаря качественной поддержке банков. Главный критерий — доступное финансирование, и Новикомбанк обладает обширным опытом в том, как эффективно сочетать различные меры господдержки и собственные программы", — подчеркнул он.

Конференция состояла из двух блоков. В первой части в формате панельной сессии представители Новикомбанка и институтов развития обсудили возможности и решения, которые способствовали бы ускоренному экономическому росту производств Челябинской области. В ходе встречи также выступили руководитель регионального фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков, глава Государственной корпорации Ростех в Свердловской области Павел Лыжин, глава фонда поддержки предпринимательства Челябинской области Ирина Казанцева и другие эксперты.

Участники дискуссии подробно остановились на вопросах кредитования комплексных проектов предприятий высокотехнологичных отраслей. Благодаря глубокой экспертизе Новикомбанк сформировал эффективную систему мер с использованием механизмов господдержки. Ее основные элементы: льготные займы, госгарантии и прямые субсидии предприятиям на цели возмещения затрат.

Под конкретный проект подбирается оптимальная комбинация инструментов. Кроме того, заемщик получает сопровождение на всех этапах реализации проекта — от идеи до закрытия сделки. Такой подход позволяет снизить стоимость финансирования для предприятий и придает импульс развитию стратегически важных отраслей.

На круглом столе "Новикомбанк и промышленность Челябинской области: точки роста", который состоялся в рамках конференции, Новикомбанк и руководители наиболее значимых предприятий региона обсудили актуальные задачи производств, которые требуют финансового обеспечения на оптимальных условиях.