Участникам "Недели инноватора" представили экосистему поддержки высоких технологий, созданной в Самарской области

В пятницу, 2 декабря, в региональном центре "Мой бизнес" продолжила свою работу "Неделя инноватора". В этот день участникам рассказали, в чем разница между новатором и инноватором, зачем становиться резидентом технопарка "Жигулевская долина", какие возможности есть в регионе для развития высокотехнологичного бизнеса.

"Сегодня в технопарке "Жигулевская долина" развивается более 280 проектов в самых разных направлениях. Среди них сфера химии и создания новых материалов, информационных технологий, энергоэффективности, биотехнологий и медицины. Каждому проекту мы готовы подобрать необходимые инструменты поддержки, помочь быстрее вывести свои продукты на рынок и найти заинтересованных в них партнеров", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, что Самарская область занимает шестое место по уровню научно-технологического развития среди субъектов РФ по данным агентства "РИА Рейтинг". Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом — важное направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Пятый день "Недели инноватора" был посвящен экосистеме инноваций нашего региона, ядром которой является технопарк "Жигулевская долина".

Модератором трека выступил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. Он рассказал об основных точках роста инновационных проектов, собранных в периметре "Жигулёвской долины" и комплексном подходе к поддержке инноватора.

Технопарк "Жигулевская долина" — ключевой элемент постоянно развивающейся живой экосистемы Самарской области, открытой для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развитии, и притягивающей в свою орбиту все новое и инновационное. Работая в тесном взаимодействии с министерством экономического развития и инвестиций, наша команда нацелена на создание максимально комфортного климата для развития высоких технологий. Мы интегрируем научные, образовательные, финансовые институты, предприятия и предпринимателей, органы государственной власти и крупных индустриальных партнёров для оказания всесторонней поддержки производителям инновационного продукта, — отметил Александр Сергиенко.

Перед участниками Дня "Жигулевской долины" выступили специалисты технопарка, представив возможности, выгоды и перспективы, которые дает статус резидента "Жигулевской долины".

О современных инжиниринговых решениях, позволяющих замещать "санкционные" комплектующие — реверс-инжиниринге и прототипировании рассказал заместитель руководителя Регионального центра инжиниринга Александр Кравчук.

"Региональный центр инжиниринга "Жигулевской долины" является производственным. Он оказывает широкий спектр услуг для предприятий МСП — проектно-конструкторские работы, высокоточные измерения, 3Д-сканирование и прототипирование. Предприятия Самарской области могут пользоваться нашими услугами бесплатно или на частично платной основе, что, несомненно, является большим преимуществом, — уточнил Александр Кравчук. — Уникальность РЦИ Самарской области состоит еще и в том, что он оказывает не только собственные услуги, но и занимается объединением компетенций всевозможных СМСП. Мы привлекаем компетенции наших партнеров для реализации комплексных проектов в интересах крупных заказчиков".

Также для участников состоялся мастер-класс "Харизматичный оратор: секреты эффективных коммуникаций", который провел тренер по ораторскому мастерству и речевой самообороне Руслан Хоменко.

В завершение Дня "Жигулевской долины" все желающие смогли получить личную консультацию по вопросам получения статуса резидента технопарка.

Игорь Сахаров, компания "Трест21" (Самара):

"Наша компания занимается строительством и промышленной автоматизацией. Об этом мероприятии я узнал на месте своей учебы, и название "Неделя инноватора" меня очень заинтересовало. У нас есть несколько инновационных разработок, и мы хотим понять, чем экосистема инноватики Самарской области, а именно технопарк "Жигулевская долина", может нам помочь. Мы получили здесь огромное количество нужной информации и видим, что все меры поддержки реально существуют и делаются не ради "галочки", это большой шаг вперед. В ближайшее время приедем знакомиться с технопарком".

"Неделя инноватора" — масштабное бизнес-мероприятие по продвижению программ региональной и федеральной поддержки среди технологических предпринимателей стартовало 28 ноября и продлится до 4 декабря. Организаторами выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и управляющая компания технопарка "Жигулевская долина".

Неделя инноватора завершится яркими стартап-выходными. Мероприятие пройдет 3–4 декабря с 11:00 до 19:00 на площадке Регионального центра "Мой Бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211).

В программе: методики формирования ценности, бизнес-моделирования, оценки рынка и конкурентного анализа, работа с презентациями. Участников также практика публичных выступлений и живое общение с экспертами и бизнес-сообществом Самары.

Участие бесплатное, необходима регистрация.