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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре 5 декабря планируется открыть движение по одной полосе ул. Ново-Садовой

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 декабря, в Самаре может быть открыто движение по улице Ново-Садовой. Разрешение дадут в ГИБДД после оценки территории ее сотрудниками.

Как рассказали в администрации Самары, до конца недели будет подготовлена локация для открытия одной полосы движения по Ново-Садовой от улицы Первомайской к улице Полевой, где вскоре будет возможно делать правосторонний поворот.

До конца текущего года специалисты должны будут закончить работы по разработке стартового котлована, а также по креплению конструкций и устройству монолитного основания. В зоне строительства метро на улицах Ново-Садовой и Полевой идет последний этап переустройства инженерных коммуникаций в защитных футлярах.

В данный момент организуется устройство перекрытия одной из камер с восстановлением системы отведения лотков. Работники переключат водосток и водоснабжение, которое будет работать по новым схемам.

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