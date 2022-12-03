В Самаре 5 декабря планируется открыть движение по одной полосе ул. Ново-Садовой

В понедельник, 5 декабря, в Самаре может быть открыто движение по улице Ново-Садовой. Разрешение дадут в ГИБДД после оценки территории ее сотрудниками.
Как рассказали в администрации Самары, до конца недели будет подготовлена локация для открытия одной полосы движения по Ново-Садовой от улицы Первомайской к улице Полевой, где вскоре будет возможно делать правосторонний поворот.
До конца текущего года специалисты должны будут закончить работы по разработке стартового котлована, а также по креплению конструкций и устройству монолитного основания. В зоне строительства метро на улицах Ново-Садовой и Полевой идет последний этап переустройства инженерных коммуникаций в защитных футлярах.
В данный момент организуется устройство перекрытия одной из камер с восстановлением системы отведения лотков. Работники переключат водосток и водоснабжение, которое будет работать по новым схемам.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?