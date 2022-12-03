16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские парламентарии проводят мониторинг библиотек и дарят книги Гордума Тольятти приняла бюджет на 2023 год во втором чтении Начальник ГУ МВД России по Самарской области проверил работу Центра временного содержания иностранных граждан Прокуратура добилась смены формулировки для отставки экс-главы Отрадного В Самаре мобилизованным на год снизят арендную плату за пользование муниципальным имуществом до 1 рубля

Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре на ул. Ташкентской открылся новый детский сад

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 2 декабря, в Самаре состоялось торжественное открытие нового детского сада, в котором приняли участие первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, депутат Госдумы РФ Виктор Казаков, заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская, глава Самары Елена Лапушкина, родители и педагоги.

Фото: Юлия Рубцова

Появление детского сада на ул.Ташкентской стало долгожданным событием для жителей Кировского района Самары - его открытие позволит полностью исключить очередность в микрорайоне. Построенное здание является вторым корпусом МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 120". Детсад открыл двери для 132 ребят, в том числе 60 ясельного возраста от 1 года до 3 лет.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова родителей и педагогов с открытием детского сада поздравил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов: "Сегодня мы видим замечательный детский сад, где светло, тепло, очень хороший уровень технического оснащения. Это яркий результат реализации национального проекта "Демография", который был инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ставит перед нами приоритетную задачу по ликвидации очередности в детские сады. В Кировском районе теперь эта проблема полностью решена. Сегодня мы также решаем эти вопросы в микрорайонах комплексной застройки Самары. В каждой новой школе, а за последние три года их построено семь, в обязательном порядке есть дошкольное учреждение. В других муниципалитетах очереди нет совсем - с 2018 по 2021 годы в области построено 47 детских садов, и еще порядка тысячи новых мест мы открываем в текущем году".

Виктор Кудряшов пожелал ребятам, чтобы детский сад стал для них вторым домом. Председатель областного правительства вручил заведующей детского сада Ларисе Хивинцевой подарок учреждению от региона - конструктор по образовательной робототехнике с ноутбуком, предназначенный для занятий по изучению основ робототехники, конструирования  и моделирования с детьми в возрасте 5-7 лет. Подарок был выбран неслучайно, детский сад имеет свою образовательную специфику - приоритетным направлением развития детей здесь является развитие технического творчества.

"Строительство любого объекта социальной сферы, особенно детского сада, особенно в Кировском районе, одном из крупнейших по численности населения, конечно, имеет огромное значение. Кроме того, в этом детском саду уже есть детки, которые живут не в Кировском районе, родители будут привозить детей и с других районов. Вместе со строительством детского садика качественно изменилась и территория вокруг: преобразился сквер на Ташкентской, как мы и обещали, появились новые качественные дороги на внутриквартальных территориях, новое освещение, тротуары", - подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина.

С ответным словом от родителей выступила Оксана Миронова. "Мы благодарны правительству Самарской области и администрации города за то, что в Самаре строят такие прекрасные современные детские сады. Мы очень счастливы, что у нас появилась возможность попасть именно сюда", - сказала она.

Новый детский сад построен с учетом актуальных тенденций, оснащен современным оборудованием, в том числе мультимедийным телевизионным комплексом, проектором, интерактивной доской. Здесь есть просторные музыкальный и физкультурный залы, интерактивный бассейн, предусмотрены кабинеты психолога и логопеда, современный пищеблок. Медицинский блок включает медицинский и процедурный кабинеты и изолятор.

Важно, что здание детского сада оборудовано системами противопожарной защиты, видеонаблюдения, охранной сигнализации. Групповые площадки оснащены теневыми навесами, набором малых архитектурных форм в соответствии с возрастом детей. На территории предусмотрена физкультурная площадка и зона парковки для колясок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1