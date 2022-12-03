Врачи назвали ситуацию со СПИДом в регионе стабильной с устойчивыми положительными тенденциями

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД. Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, кандидат медицинских наук Оксана Чернова рассказала об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Самарской области в 2022 году.

"Ситуацию со СПИДом в регионе можно назвать стабильной с устойчивыми положительными тенденциями. Снижается первичная заболеваемость, однако нужно отметить, что впервые заболевает больше людей в возрасте 30-39 лет и старше 40 лет. Доля заболевших женщин почти такая же, что и доля заболевших мужчин. Это говорит об активной реализации полового пути передачи", - рассказала врач.

Она отметила также, что растет доля пациентов, находящихся на постоянном диспансерном наблюдении и получающих лечение у врачей-инфекционистов областного СПИД-центра. Наметилась стойкая тенденция к снижению смертности от причин, связанных непосредственно с ВИЧ-инфекцией.

"Главное наше достижение последних двух лет - высокий охват химиопрофилактикой передачи ВИЧ от беременной женщины будущему ребенку, мы стремимся к ликвидации этого пути передачи и рождению здоровых детей в семьях, где один или оба родители с положительным ВИЧ-статусом", - поделилась Оксана Чернова.

Сегодня у врачей Самарского центра профилактики и борьбы со СПИД есть все, чтобы сделать жизнь своих пациентов качественной, считает главный врач.

Она подчеркнула и значимость профилактической работы. Жителям региона доступно добровольное бесплатное тестирование на ВИЧ, в том числе анонимное. Главным залогом успеха в лечении любого хронического заболевания, в том числе ВИЧ-инфекции, остается раннее выявление. Сделать это можно только при обследовании (тестировании) на ВИЧ.

Все дети с подтвержденной ВИЧ-инфекцией получают специфическую антиретровирусную терапию. Маленькие пациенты находятся под наблюдением врачей Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД и получают всю необходимую медицинскую помощь.

"Принимая решение стать матерью, ВИЧ-инфицированная женщина должна понимать риски и находиться под непрерывным контролем врачей не только во время беременности и после, но и в период ее планирования. Сегодня, благодаря успехам профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, риск инфицирования ребенка от матери составляет менее 1%, - рассказала заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением № 1 Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Наталья Ким. - Все дети с подтвержденной ВИЧ-инфекцией получают специфическую антиретровирусную терапию. По официальным данным, более 90% детей, принимающих АРВТ, имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Это значит, что, находясь под постоянным диспансерным наблюдением, такие дети будут жить полноценной жизнью".

Для оптимизации схем лечения сложных случаев после комплексного обследования, а также с целью формирования приверженности к приему антиретровирусной терапии у юных пациентов, Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД с 2019 года взаимодействует с Республиканской клинической инфекционной больницей (г. Санкт-Петербург). Такое сотрудничество дает возможность детям региона получать лечение с использованием самых современных технологий.

"Все дети, родившиеся от ВИЧ-позитивных женщин, от рождения до 1 года бесплатно обеспечиваются адаптированными молочными смесями, ведь отсутствие грудного вскармливания - важное условие профилактики передачи вируса иммунодефицита от матери своему родившемуся ребенку", - отметила Наталья Ким.