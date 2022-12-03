Житель Сызрани объявлен в федеральный розыск

Полицейские разыскивают жителя Сызрани, скрывшегося от органов следствия. Мужчина объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Рыжкова Василия Михайловича 1972 года рождения - уроженца села Черноводск Чимкентской области, ранее проживавшего в Сызрани, который скрылся от органов следствия.

В отношении него по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном размере), возбуждено уголовное дело.

Мужчина подозревается в оформлении кредитов на подставных лиц. Одному из банков действиями гражданина нанесен материальный ущерб на сумму более 550 тыс. рублей.

Следственным органом Василию Рыжкову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, но подозреваемый скрылся от органов следствия и в настоящий момент объявлен в Федеральный розыск.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения, глаза карего цвета, брови густые, волосы темного цвета, коротко постриженные.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" 8 (8464) 33-38-66, 8 (8464) 98-46-02, либо 102.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!