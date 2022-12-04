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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Сызранском районе в протоках реки Волга спасатели эвакуировали трех рыбаков

СЫЗРАНЬ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 декабря, помощь спасателей понадобилась трем рыбакам в Сызранском районе. Аэроглиссер, на котором они передвигались по протокам реки Волга около острова Лопатино, получил повреждения и стал неуправляем.

Фото: ПСС по Самарской области

Как сообщает поисково-спасательная служба Самарской области, в 12:35 оперативному дежурному поступил вызов. Для эвакуации рыбаков вышел спасательный катер.

До протоки Прорезная по открытой воде спасатели добрались быстро. Сама протока оказалась скована льдом. Для подхода катера на максимально близкое расстояние к пострадавшим спасателям пришлось пробиваться через ледовые поля.

В 17:20 спасательная операция на акватории реки Волга была окончена. Рыбаков доставили на спасательную станцию.


3 декабря в 12.35 оперативному дежурному поступил вызов. Помощь требовалась трем рыбакам. Аэроглиссер, на котором они передвигались по протокам реки Волга в Сызранском районе около острова Лопатино, получил повреждения. Оставаться на льду с аэроглиссером, потерявшем способность управляться было опасно. Для эвакуации рыбаков вышел спасательный катер. До протоки Прорезная по открытой воде спасатели добрались быстро. Сама протока оказалась скована льдом. Для подхода катера на максимально близкое расстояние к пострадавшим спасателям пришлось пробиваться через ледовые поля.  В 17.20 спасательная операция на акватории реки Волга была окончена. Рыбаков доставили на спасательную станцию.

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