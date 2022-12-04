"Нова" одержала победу над клубом "Газпром-Югра"

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В субботу, 3 декабря, ВК "Нова" выиграл первый матч в сезоне мужской волейбольной Суперлиги, одолев команду из Сургута "Газпром-Югра", сообщает официальный сайт клуба.