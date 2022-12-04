Баскетболисты "Самары" начали декабрь с победы над пермской "Пармой-Пари"

В пятницу, 2 декабря, баскетболисты "Самары" в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ на выезде взяли верх над пермской "Пармой-Пари" со счетом 83:81.

Ключевым игроком "Самары" стал защитник Маркос Найт, набрав 22 очка и сделав 8 подборов. Долгожданная победа вывела "Самару" на чистое 7-е место. До этого у команды была четырехматчевая безвыигрышная серия.

"Сейчас мы можем чуть выдохнуть: на нас давила серия поражений. В Перми мы играли друг за друга, играли сплоченно: у нас нет из-за травм двух "больших", три человека с температурой - и мы сыграли и за них тоже. Это порадовало. В Перми всегда непросто играть. Но атмосфера здесь, конечно, фантастическая! Еще раз отмечу: меня порадовали сплоченность и игра друг за друга", - подчеркнул после матча главный тренер БК "Самара" Сергей Базаревич.

Следующий матч волжане провели уже на следующий день, 3 декабря, в Подмосковье в рамках 1/8 Кубка России. Стартовый матч в розыгрыше Кубка против "Химок" завершился ничьей - 79:79.

Волжане играли без своих легионеров. Первые две четверти "Самара" была в роли догоняющих. Сократить отставание и выйти вперед удалось лишь в третьей десятиминутке благодаря трешкам Максима Барашкова и Владимира Пичкурова.

Заключительный период прошел с равными с хозяевами шансами на победу. В решающую минуту команды зашли с равным счетом, но не смогли поразить кольца друг друга. Самым результативным у "Самары" стал Барашков, забив с игры 25 очков: 5 двухочковых из 8 и 5 трехочковых из 9.

И это вторая ничья в новейшей истории самарской команды. И тоже в Кубке России: предыдущий ничейный результат был зафиксирован в декабре 2020-го в домашнем полуфинальном матче против "Темп-СУМЗ-УГМК" (81:81).

"Я доволен и благодарен своим игрокам: они молодцы, проявили характер, уступая в счете - все-таки превозмогли себя и вернулись в игру. Мы терпели - и поверили в себя, закончив с результатом, который, наверное, должен нас устраивать", - прокомментировал Сергей Базаревич.

Ответный матч пройдет в Самаре 19 декабря. Победитель пары определится по сумме двух матчей. Перед этим команда Сергея Базаревича проведет еще одну встречу на домашнем паркете в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого".

В матче Единой лиги ВТБ, 9 декабря, соперником волжан станет "Локомотив-Кубань". Начало игры в 19:00.

По оценкам спортивных экспертов, самарская команда в текущем сезоне имеет все шансы на дальнейшее успешное продвижение. "Клуб "Самара" со своей структурой и системой подготовки игроков - один из самых успешных баскетбольных проектов в России", - отмечал ранее генеральный директор Российской федерации баскетбола Евгений Иванов.

Во многом высокий уровень команды - это результат слаженной работы Правительства региона, федерации баскетбола Самарской области, руководства клуба "Самара", благодаря чему была создана структура, охватывающая все уровни детского, юношеского, молодежного и взрослого баскетбола.

"Крайне важно и впредь показывать достойную игру, которая будет привлекать болельщиков и позволять бороться за высокие места. Это позволит привлекать в спорт еще больше мальчишек и девчонок, воспитывать игроков высокого уровня", - считает губернатор Дмитрий Азаров, личная поддержка которого во многом помогла ранее БК "Самара", прежде успешно игравшему в Суперлиге-1, стать участником Единой лиги ВТБ.