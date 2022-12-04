В Самаре во Дворце спорта им. В.Высоцкого стартовал Кубок России по керлингу среди мужчин

В воскресенье, 4 декабря, в самарском Дворце спорта им. В.Высоцкого стартовал Кубок России по керлингу среди мужчин.

В соревнованиях принимают участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Новосибирской и Челябинской областей, а также Красноярского и Краснодарского края.

По регламенту соревнований, на первом этапе 16 команд поделены на две группы по 8 команд в каждой. Борьба идет по круговой системе.

На втором этапе соревнований пройдут игры плей-офф: полуфиналы, финал и матч за третье место.