В Самарской области сотрудничество НКО и органов власти помогает продвижению спорта для инвалидов

В Самарской области реализуется множество мероприятий, способствующих социальной адаптации и укреплению здоровья людей с инвалидностью средствами физической культуры и спорта. Они проводятся региональными органами исполнительной власти при активном участии некоммерческих организаций.

"Спорт для людей с особенностями - гораздо больше, чем просто вид социальной или физической активности. Занятия физической активностью дают человеку возможность общаться с другими людьми, работать в команде, получать новые эмоции, - отмечает председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями", председатель правления Самарской региональной общественной благотворительной организации инвалидов с умственной отсталостью "Специальная олимпиада Самарской области" Елена Маркелова. - В этом смысле неоценим вклад социальных проектов

нашего регионального отделения - "Шаги к успеху! Социализация детей и подростков с нарушениями интеллекта средствами физической культуры и спорта" и "О, спорт, ты - мир", реализуемых при поддержке Фонда Президентских грантов. В них принимают участие не менее 500 человек детей и подростков с особенностями ментального развития".

Проекты призваны решить проблему недостатка возможностей для коррекции социального интеллекта и предупреждения девиантного поведения у детей с интеллектуальными нарушениями с помощью юнифайд-спорта, где в одной команде тренируются люди с особенностями развития и без таковых.

С февраля 2022 года реализуется проект регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Самарской области - "Адаптивная гимнастика как механизм социальной интеграции в общество детей с особенностями ментального развития", который стал победителем ежегодного открытого конкурса проектов некоммерческих организаций Благотворительного фонда "Вклад в будущее".

Около 300 детей с особенностями ментального развития в возрасте от 5 до 18 лет, которые принимают участие в проекте, через спортивные занятия получают новый опыт социальной поддержки, приобретают новые навыки, опыт работы в команде и мотивацию к регулярной двигательной активности, что способствует их интеграции в социальную жизнь общества.

"Занятия по гимнастике отлично развивают гибкость, ловкость, учат ориентации в пространстве. Здесь тренируется как тело, так и мозг. Непростые последовательности элементов, которые нужно запомнить, превосходно тренируют память. Физически активные люди приобретают правильную осанку и развитые мышцы, а систематические занятия положительно сказываются на общем здоровье", - подчеркивает главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Также на территории региона Самарской региональной общественной благотворительной организацией инвалидов с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада Самарской области" в рамках реализации программы "Инклюзивный спорт для всех" Специальной Олимпиады России проводятся занятия по плаванию, футболу, баскетболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"С декабря 2022 года в регионе стартует новый проект для детей и подростков с интеллектуальными нарушениями - "Тихий спорт. Социальная интеграция в общество детей и подростков с особенностями ментального развития средствами физической культуры и спорта", который стал победителем в Региональном конкурсе социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2022 году, - сообщила Елена Маркелова. - Данная инициатива будет реализована совместными усилиями Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" и Федерации Баскетбола Самарской Области при финансовой поддержке минэкономразвития региона".



В рамках проекта для детей и подростков с интеллектуальными нарушениями от 8 до 18 лет, находящихся в специализированных коррекционных учреждениях и пансионатах Самарской области, будут проводиться инклюзивные спортивные занятия по баскетболу и гимнастике.



