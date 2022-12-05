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Нефтехимия ТЭК

Юристы Тольяттиазота получили профессиональные награды

ТОЛЬЯТТИ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Дня юриста, отмечаемого 3 декабря, пятеро сотрудников дирекции по правовым вопросам Тольяттиазота удостоились наград за добросовестный труд, профессиональные заслуги и вклад в развитие химической промышленности.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Почетной грамотой губернатора Самарской области награжден начальник отдела договорной работы Евгений Муратов. Награду он получит на торжественном вручении в Ледовом дворце в Самаре. Еще четверо сотрудников — Наталья Смыкова, Михаил Бышов, Анастасия Игнатенко и Максим Шуруто — удостоились благодарности главы г. о. Тольятти. Свои награды они получили на заводе в торжественной обстановке в корпоративном музее ТОАЗа.

"Когда сотрудников выдвигают на столь серьезные награды — это значит, что их профессиональные заслуги высоко оценены. Мои коллеги, которых мы чествуем, — надежные работники с большим опытом. Их отличает глубокая профессиональная подготовка и способность решать сложные и глобальные задачи", — отметил заместитель генерального директора ПАО ТОАЗ по правовым вопросам Александр Лычагин. 

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