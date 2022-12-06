Доверять нельзя проверять: как проверить соискателей и партнеров, если нет службы безопасности

Более половины представителей бизнеса признают, что так или иначе становились жертвами различных форм экономических правонарушений со стороны сотрудников, среди которых — манипуляции данными бухучета, а также "серые" схемы при закупках товаров и услуг. Вопросы, связанные с безопасностью, в крупных компаниях решают специально созданные отделы и службы, но у малого и среднего бизнеса зачастую такой возможности нет. Как проверять соискателей и обезопасить себя от возможных рисков?

Кого проверять

Оценка благонадежности кандидатов и уже принятых работников — распространенная мировая практика. Как правило, особое внимание уделяется проверке потенциальных претендентов на должности, связанные с доступом к коммерческой и конфиденциальной информации, бухгалтерии или программному обеспечению, кассе и складским помещениям. Чем выше позиция кандидата и вовлеченность в управление финансовыми потоками — тем серьезнее проверка.

Впрочем, руководители крупных компаний и специалисты сферы безопасности рекомендуют проводить обязательную проверку всех соискателей, включая водителей и персонал сферы обслуживания. Действия работников отражаются на репутации всей компании, работодатель может пострадать не только от противоправных действий, но и от раскрытия работником конфиденциальной информации, конфликта интересов сотрудников, имеющих работу "на стороне", и т. д.

"В Самарской области за последние пять лет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса в регионе выросло почти на 40%, сейчас в области работает более 126 тысяч предприятий, это более 620 тысяч человек. Чтобы защитить свой бизнес, собственник должен быть уверен в каждом сотруднике и партнере, поэтому будет правильно проверять на благонадежность всех соискателей. В будущем это может помочь предотвратить финансовые и репутационные потери", — говорит директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Что и как проверять

В первую очередь проверяют подлинность документов, которые предоставляет кандидат, наличие судимостей или присутствие в списке объявленных в розыск, а также наличие финансовых задолженностей и кредитную историю.

Соискателей можно проверить вручную — все сведения есть в открытых источниках, но сбор, обработка, систематизация данных и составление итогового отчета могут занять много времени. Обычно проверкой занимается служба безопасности, а при ее отсутствии — HR-специалисты или сами собственники компании. Несколько полезных ресурсов для работодателей, на которых можно запросить данные о физлицах:

Федеральная налоговая служба — проверить данные об ИНН и долгах.

Главное управление по вопросам миграции МВД — проверить действительность паспортов, подтверждение разрешения на работу, приглашения на въезд в РФ, соответствие документа и адреса регистрации и так далее.

ГИБДД — проверить водительское удостоверение.

Рособрнадзор — проверить действительность документа об образовании.

МВД — проверка нахождения в розыске.

Федеральная служба судебных приставов — в базе исполнительных производств можно проверить информацию о финансовых задолженностях, которые соискатель обязан выплатить по решению суда.

Системы онлайн-учёта по судебным решениям и делам — "Правосудие", на порталах судов и картотека арбитражных дел — проверить данные о судебных производствах.

Дополнительно можно проверить наличие кандидата в базе номинальных директоров, посмотреть, есть ли наличие ограничений на управление бизнесом, а также осуществить анализ связей с юридическими лицами на основании данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Второй вариант — воспользоваться специальными IT-сервисами по проверке кандидатов или контрагентов, например, ID Scan МТС — он позволяет быстро собрать информацию из всех источников и агрегировать в отчет. Сервис анализирует информацию из более 15 источников открытых данных, в том числе из государственных информационных систем, работает с Единой системой идентификации и аутентификации и с Бюро кредитных историй. В отчете также могут быть отражены сведения о банкротстве и исполнительном делопроизводстве, задолженности по налоговым начислениям, присутствии кандидата в списках террористов и экстремистов. Сервис также проверяет наличие данных о связях с юридическими лицами.

"В систему вносится ФИО и данные паспорта соискателя, после этого подготовка отчета занимает буквально 10 минут. Информация собирается из множества открытых и полузакрытых источников данных, в том числе из государственных информационных систем. Проверка идет по разным параметрам — от подтверждения паспортных данных до детализации кредитной истории и задолженностях физлиц. ID Scan помогает малому и среднему бизнесу минимизировать риски и сэкономить время на обработку данных, крупному бизнесу — ускорить найм персонала. При этом стоимость подобных риск-отчетов доступна даже микробизнесу", — отмечает Александр Меламед.

В системе также доступна функция мониторинга действующих сотрудников. Система позволяет загружать списки работников, после анализа информации о которых формируются отчеты. В них отражены изменения данных по каждому сотруднику. Частоту проведения мониторинга можно настраивать вручную.

Как выбрать сервис проверки

IT-сервисы для проверки соискателей и работников активно используются компаниями по всему миру. В России в настоящее время представлено около 20 сервисов для проверки кандидатов, сотрудников и контрагентов. При выборе программы следует обратить внимание на экспертизу компании-разработчика, а также на умение этой компании работать с персональными данными клиентов.