Водителя из Тольятти будут судить за смертельное ДТП

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Прокуратура Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу местного автомобилиста по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.