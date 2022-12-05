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ВТБ прогнозирует дальнейший рост спроса на "длинные" депозиты

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным ВТБ, во втором полугодии значительно вырос интерес клиентов к "длинным" депозитам. Весной, на фоне резкого роста ключевой ставки, активным спросом пользовались короткие вклады на 3-6 месяцев, но уже летом, по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок, начала расти доля депозитов со сроком 6 месяцев, а осенью — на 12 и более. И если во втором квартале на продукты сроком от года в ВТБ приходилось в среднем лишь 9% новых депозитов, то в третьем квартале на год и более открывался уже каждый четвертый вклад, а в ноябре — каждый третий.

По оценкам банка, в декабре спрос на долгосрочные продукты продолжит расти вместе с традиционным ростом активности вкладчиков. Как правило, он обусловлен сезонными предложениями от банков, а также дополнительными выплатами от работодателей перед праздниками. Кроме того, в это время многие формируют бюджет на следующий год и начинают планировать сбережения на крупные покупки. Росту популярности "длинных" вкладов способствует как расширение горизонтов планирования у населения, так и появление новых выгодных предложений по долгосрочным продуктам. ВТБ в ноябре запустил новый трехлетний вклад с доходностью до 9,5% годовых.

"Долгосрочные вклады, помимо повышенной доходности, позволяют зафиксировать выгодную ставку по депозитам на длинный срок, то есть доходность сбережений не зависит от изменения внешних обстоятельств и ключевой ставки ЦБ. Такие депозиты подходят тем, кто планирует свой бюджет заранее или заботится о будущем, и позволяют заблаговременно отложить средства на высшее образование детей, пока они учатся в школе, на будущий ремонт в квартире или сформировать пенсионный капитал. Традиционно долгосрочные предложения пользуются наибольшим спросом у старшего поколения. Именно такие клиенты чаще всего придерживаются сберегательной модели поведения, склонны к более консервативным инструментам сохранения средств и предпочитают заранее формировать свои накопления", — комментирует Наталья Тучкова, начальник управления "Сбережения" ВТБ.

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