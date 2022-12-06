АвтоВАЗ выпустил 200-тысячный автомобиль с начала года

С конвейера АвтоВАЗа сошел 200-тысячный автомобиль, выпущенный в 2022 году. Им стал седан Lada Granta в топ-комплектации, включающей кондиционер, две подушки безопасности, аудиосистему и другие опции.
"План производства выполняется в соответствии с графиком, и мы подтверждаем намерения выпустить 220 тыс. новых автомобилей по итогам 2022 года. В текущих условиях санкционного давления и разрыва логистических цепочек коллектив АвтоВАЗа совершает настоящий трудовой подвиг. Мы чувствуем эффективную поддержку наших акционеров и профильного министерства. АвтоВАЗ продолжает активно работать над возобновлением выпуска Vesta, Largus, а также развивать ряд новых проектов", — прокомментировал президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов
В 200 тыс. автомобилей, выпущенных на АвтоВАЗе в течение 11 месяцев, вошли и модели LADA, и автомобили, собранные по контракту с Renault, а также сборочные комплекты.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.