АвтоВАЗ выпустил 200-тысячный автомобиль с начала года

С конвейера АвтоВАЗа сошел 200-тысячный автомобиль, выпущенный в 2022 году. Им стал седан Lada Granta в топ-комплектации, включающей кондиционер, две подушки безопасности, аудиосистему и другие опции.

"План производства выполняется в соответствии с графиком, и мы подтверждаем намерения выпустить 220 тыс. новых автомобилей по итогам 2022 года. В текущих условиях санкционного давления и разрыва логистических цепочек коллектив АвтоВАЗа совершает настоящий трудовой подвиг. Мы чувствуем эффективную поддержку наших акционеров и профильного министерства. АвтоВАЗ продолжает активно работать над возобновлением выпуска Vesta, Largus, а также развивать ряд новых проектов", — прокомментировал президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов

В 200 тыс. автомобилей, выпущенных на АвтоВАЗе в течение 11 месяцев, вошли и модели LADA, и автомобили, собранные по контракту с Renault, а также сборочные комплекты.