Новикомбанк участвует в программе "Промышленная ипотека"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в число участников госпрограммы "Промышленная ипотека". Благодаря ей предприятия смогут получить финансирование на приобретение и расширение производственных площадей на льготных условиях.

Новикомбанк прошел отбор Минпромторга России в рамках реализации механизма льготной "Промышленной ипотеки", предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации № 1570. По его условиям банк сможет предоставить кредитование промышленным предприятиям на приобретение производственных площадей для запуска или расширения бизнеса. Льготная процентная ставка по кредитам составит 5% годовых, а для инновационных технологических компаний, включенных в соответствующий реестр — 3% годовых.

Максимальная сумма кредита в рамках программы — 500 млн рублей на срок до 7 лет. "Промышленная ипотека" была презентована на ПМЭФ-2022, а в ноябре Минпромторг отобрал 16 банков-участников программы, в число которых вошел Новикомбанк.

По условиям программы юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит на покупку зданий, строений, сооружений для промышленного производства. Как отмечал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, льготная ипотека позволит не только поддержать развитие этой отрасли, но и обеспечит позитивную динамику в других сферах экономики.

"Новикомбанк успешно применяет целый ряд мер господдержки бизнеса. В условиях возросшего давления на экономику России из-за беспрецедентных санкций своей приоритетной задачей банк видит реализацию проектов, направленных на ускоренное достижение технологического суверенитета и модернизацию экономики страны. "Промышленная ипотека" поможет российским компаниям, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, масштабировать свое производство и реализовать их стратегические задачи", — отметила старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.