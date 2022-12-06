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Банк "Открытие" подарит 2023 подарка владельцам Opencard

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" запустил акцию "Новогоднее Открытие" для владельцев дебетовых Opencard. Клиенты, которые до 25 декабря совершат любую покупку от 300 рублей, получат гарантированные подарки от партнеров банка и примут участие в розыгрыше ценных призов. Для новых владельцев дебетовых карт в течение 30 дней также будет действовать повышенный кешбэк 5% на все покупки.

Для участия в акции действующим клиентам необходимо до 25 декабря зарегистрироваться на странице. А новым клиентам — оформить дебетовую карту Opencard на странице акции или в офисе банка "Открытие".

Все участники акции, которые совершат покупки от 300 рублей до 25 декабря, примут участие в розыгрыше 2023 подарков: ноутбуков, смартфонов последних моделей, игровых приставок, мультимедийного оборудования и подарочных сертификатов. Чем больше покупок — тем больше шансов выиграть. 

Призы будут выданы в виде промокодов для обмена на подарки в одной из крупнейших сетей магазинов бытовой техники и электроники. Розыгрыш промокодов состоится 27 декабря. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.

Гарантированные подарки в виде праздничных и бонусных предложений от партнеров банка "Открытие" — крупнейшего интернет-магазина одежды и обуви, торговой сети здорового питания и туроператора, получат все без исключения участники акции "Новогоднее Открытие".

Владельцам новых дебетовых карт Opencard, которые открыли карту и совершили первую покупку до 15 января 2023 года, в течение 30 дней с даты первой покупки также будет доступен повышенный кешбэк 5% за все.

Дебетовая Opencard — самая популярная карта в линейке банка "Открытие". Оплачивая покупки Opencard, клиенты получают базовый кешбэк 1,5% за все покупки и дополнительный кешбэк 0,5% при поддержании статуса "Плюс". Карта выпускается и обслуживается бесплатно.

Подробнее об акции можно узнать на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)").

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