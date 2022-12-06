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Новикомбанк поддерживает импортозамещение в энергетике

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил финансирование ООО "ПО ВЭЛТА" в рамках поддержки программ импортозамещения в топливно-энергетической отрасли. Средства будут направлены на увеличение объема выпуска продукции и реализацию новых проектов компании.

В рамках льготной Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которая реализуется совместно Банком России и Корпорацией МСП, Новикомбанк предоставил кредит ООО "ПО ВЭЛТА" в размере 100 млн рублей под гарантию Корпорации МСП на сумму 50 млн рублей. Финансирование позволит предприятию успешно выполнить новые контракты, увеличить объем выпуска продукции, в том числе в рамках импортозамещения.

"Импортозамещение в ТЭК — это вопрос энергетической безопасности всей страны. В фокусе внимания ПО "ВЕЛТА" на данный момент реализация новых проектов и производство конкурентоспособного отечественного электротехнического оборудования. Предоставленное банком финансирование на оптимальных условиях позволит компании успешно двигаться в намеченном направлении", — отметил директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.

Производитель промышленного электротехнического оборудования ПО "ВЭЛТА" специализируется на выпуске различных видов промышленного энергооборудования среднего и высокого напряжения. Компания имеет большой опыт в проектировании, разработке, производстве и монтаже распределительных устройств среднего и высокого напряжения. Выпускаемая продукция обеспечивает бесперебойное электроснабжение производственных предприятий, небольших населенных пунктов, городских районов. Оборудование эксплуатируется на месторождениях нефти и газа, рудниках, металлургических комбинатах, АЭС, ГРЭС и т. д.

"Уход западных компаний с российского рынка привел к увеличению темпов импортозамещения. Мы столкнулись с повышенным спросом на нашу продукцию, притом что наши изделия не уступают, а во многом и превосходят по качеству западные аналоги и более доступны для потребителя с точки зрения цен. Финансирование на оптимальных условиях с использованием мер господдержки позволит нам расширить число партнеров, реализовать новые проекты и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства", — заявил генеральный директор ПО "ВЭЛТА" Андрей Геращенко.

"Сегодня поддержка малых предприятий в сфере промышленного производства и энергетики — это стратегические инвестиции в экономику. Такая поддержка дополнительно стимулирует развитие МСП в смежных отраслях, в том числе наукоемких, перерабатывающих, добывающих, сервисных и других. Современные финансовые инструменты помощи позволяют расширить доступ бизнеса к необходимым средствам на выгодных условиях", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Программа стимулирования кредитования реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. При получении кредитов предприниматели могут использовать специальный сервис-помощник на Цифровой платформе МСП.РФ.

Гид потребителя

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