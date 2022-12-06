Альфа-Банк и Третьяковская галерея установят в Самаре футуристический арт-объект Николая Полисского

Альфа-Банк и филиал Третьяковки в Самаре запускают новую традицию — ежегодно перед зданием Фабрики-кухни будут устанавливать арт-объекты современных российских художников. Автор первого арт-объекта — Николай Полисский — яркий представитель русского ленд–арта — искусства вне выставочных стен, ведущего диалог с окружающим пейзажем.

Его работы отличаются грандиозным масштабом и гармонией с природой. За последние 13 лет они появлялись в Москве, Перми, Петербурге, Люксембурге, Париже, Майами, Барселоне и были представлены в крупнейших музеях мира. Его творческая вотчина, деревня Никола-Ленивец, превратилась в летний форпост современного искусства.

Художник уже работает над арт-объектом — "Супрематическим кубом". Куб в новом проекте Николая Полисского символизирует цветовой пиксель. Арт-объект создается из древесины, которая была специально доставлена из леса Никола-Ленивца. Куб размером 7×7х7 метров создан в соответствии с принципами экологичности из природных материалов, включая засохшие или сломленные стихией деревья.

В рамках новогоднего проекта филиал галереи и Альфа-Банк организуют просветительскую программу, которая пройдет в январские праздники. Гостей Третьяковки в Самаре ждут лекции на тему искусства в городской среде.

Официальное открытие арт-объекта запланировано на 20 декабря в 19.00.