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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическим процессом на НПС "Муханово"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическим процессом на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Муханово" Бугурусланского районного нефтепроводного управления.

Работы по замене автоматики на НПС начались в феврале текущего года. Микропроцессорная система автоматизации НПС находилась в работе с начала 2000-х годов. Техническое перевооружение проведено в связи с окончанием срока безопасной эксплуатации, определенного по результатам технического освидетельствования системы, а также в целях приведения системы автоматизации к нормативным требованиям ПАО "Транснефть".

Специалисты выполнили замену систем автоматизации магистральной насосной станции, резервуарного парка и систем пожаротушения. В результате технического перевооружения автоматизированная систем управления технологическим процессом НПС "Муханово" позволила увеличить число параметров основного и вспомогательного оборудования, контролируемых системой автоматизации, что повысило надежность управления технологическим процессом. Реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующих в формировании общестанционных защит, что препятствует ложному формированию сигналов защиты при обрыве или коротком замыкании в измерительных каналах. Организованная на базе современных технических средств и контрольно-измерительных приборов, новая система автоматизации имеет повышенную отказоустойчивость и надежность. Срок ее службы составляет не менее двадцати лет.

При реконструкции станции учтены все требования по обеспечению промышленной, экологической и пожарной безопасности. Во втором полугодии выполнено поэтапное технологическое подключение нового оборудования и объектов НПС к магистральному нефтепроводу Муханово — Куйбышев.

Оснащение НПС высокотехнологичным оборудованием позволяет своевременно выполнять планы транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу, а также обеспечивает безопасные условия труда персонала.

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