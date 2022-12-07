В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 50%

Региональный Роспотребнадзор опубликовал данные об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области с 28 ноября по 4 декабря. Грипп только набирает обороты, а вот ОРВИ уже существенно превысила эпидпорог.
За прошедшую неделю зарегистрировано 10 случаев гриппа (показатель на 10 тысяч населения — 0,03), из них шесть случаев в Самаре и четыре в Тольятти. Половина приходится на детей до шести лет.
За тот же период зарегистрировано 18217 случаев ОРВИ (показатель на 10 тыс. населения — 57,76,что выше эпидпорога на 51,99%).
"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах: 7-14 лет — на 14,92%, 15 и старше — на 131,51%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 43,65%, 3-6 лет на 27,67%", — отмечается в сообщении ведомства.
Также в Роспотребнадзоре рассказали, что результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вируса гриппа А (H1N1), вируса парагриппа, аденовирусов. Специалисты напомнили, что самым эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.