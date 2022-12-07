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Здравоохранение Общество

В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 50%

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный Роспотребнадзор опубликовал данные об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области с 28 ноября по 4 декабря. Грипп только набирает обороты, а вот ОРВИ уже существенно превысила эпидпорог.

За прошедшую неделю зарегистрировано 10 случаев гриппа (показатель на 10 тысяч населения — 0,03), из них шесть случаев в Самаре и четыре в Тольятти. Половина приходится на детей до шести лет.

За тот же период зарегистрировано 18217 случаев ОРВИ (показатель на 10 тыс. населения — 57,76,что выше эпидпорога на 51,99%).

"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах: 7-14 лет — на 14,92%, 15 и старше — на 131,51%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 43,65%, 3-6 лет на 27,67%", — отмечается в сообщении ведомства. 

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вируса гриппа А (H1N1), вируса парагриппа, аденовирусов. Специалисты напомнили, что самым эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация.

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