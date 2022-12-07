Победителем Национальной премии "Яхтсмен России 2022" стал тольяттинец Дмитрий Лаздин

Воспитанник яхт-клуба "Дружба" из Тольятти стал первым спортсменом из Самарской области, получившим престижную награду за всю историю ее существования. Торжественная церемония награждения состоялась в Сочи в рамках выездного заседания президиума Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).
Перспективное завтра
Всего членами федерации в качестве соискателей премии было выдвинуто 13 человек, из которых 6 — юноши, 7 — девушки. Голосование проходило на сайте ВФПС с 18 по 25 ноября. Проголосовать за выбранного кандидата мог каждый член федерации, так как в Национальной премии жюри не предусмотрено.
Дмитрию 20 лет, он мастер спорта по парусному спорту и выступает в составе экипажа из 2 человек на олимпийском классе яхт 470. В сообществе яхтсменов Дмитрия оценивают как спортсмена с большими перспективами. Сейчас он является представителем двух спортивных школ олимпийского резерва — Тольяттинского отделения ГАУ "СШОР № 6" и ГБУ СШОР по парусному спорту "Крестовский остров", где тренируется под руководством тренеров Александра и Галины Лаздиных в Тольятти и Романа Шилина в Санкт-Петербурге. Совершенствовал свое мастерство Дмитрий Лаздин на базе яхт-клуба "Дружба", который работает в Тольятти уже более 50 лет, и своим появлением обязан одному из лидеров российской химической промышленности — ПАО "КуйбышевАзот". Предприятие на протяжении многих лет традиционно поддерживает развитие парусного спорта на берегах Волги и полностью содержит яхт-клуб.
Путь к победам
По мнению экспертов, яхт-клуб "Дружба" один из лучших в России по уровню оснащенности и комфорта для спортсменов. Здесь созданы все условия для тренировок и проведения соревнований самого высокого уровня.
Дмитрий Лаздин начал здесь заниматься парусным спортом в 5 лет, когда отец посадил его шкотовым в яхту класса "Кадет", хотя в этом качестве ребята начинают ходить под парусом в возрасте 8-9 лет. Первую медаль юный яхтсмен выиграл тогда на первенстве города Тольятти. Сегодня в копилке Дмитрия целый арсенал спортивных достижений: победа в первенстве России 2015 года, 3 место на самой крупной регате в мире на озере Гарда в Италии Lake Garda Optimist Meeting-2017, которая за массовость в 2017 вошла в книгу рекордов Гиннеса. Лаздин семь раз участвовал в первенствах мира в составе сборной команды России в классах "Оптимист", "29er", "Nacra 15", "470". Из недавних побед — титул чемпиона России в классе 470, звание победителя первенства России, "серебро" Кубка России и приз Кубка Содружества.
Мечты сбываются
Дмитрий поделился своими впечатлениями после награждения Национальной премией. "Это непередаваемые эмоции. Впервые яхтсменом года стал спортсмен из Самарской области, — рассказал он. — Если честно, это было неожиданно и очень приятно, что меня номинировали на премию от Самарской области, что за меня проголосовали члены ВФПС. Год был очень непростой, в планах стояло участие в международных регатах, но подготовку пришлось скорректировать, и в течение всего сезона мы соревновались в России и Белоруссии. Как итог — эта победа. Ей предшествовали чемпионат России и первенство России".
Дмитрий Лаздин отметил высокий уровень базы яхт-клуба "Дружба", где начались его спортивные успехи и достижения. "Базу в Тольятти можно сравнить с лучшими яхт-клубами и соревновательными зонами Европы и мира, — не сомневается он. — Здесь можно проводить чемпионаты самого высокого уровня. Жигулевское море — очень подходящая акватория для соревнований такого уровня: здесь дуют различные ветра, от которых наш спорт очень зависит, и волна тоже бывает".
Поделился победитель и своими планами. Основная цель — подготовка к участию в Олимпийских играх 2024 года. "Олимпийские игры — высшая ступень для каждого спортсмена. Но в современной ситуации трудно что-то загадывать, — отметил Дмитрий. — В 2023 году ожидается много соревнований в России, возможно, добавятся международные сборы в дружественных нашей стране государствах. Что касается мечты, то, кроме участия и победы в Олимпийских играх, это победы в чемпионатах Европы и мира. Буду к этому стремиться всеми силами".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!