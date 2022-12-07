Победителем Национальной премии "Яхтсмен России 2022" стал тольяттинец Дмитрий Лаздин

Воспитанник яхт-клуба "Дружба" из Тольятти стал первым спортсменом из Самарской области, получившим престижную награду за всю историю ее существования. Торжественная церемония награждения состоялась в Сочи в рамках выездного заседания президиума Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Перспективное завтра

Всего членами федерации в качестве соискателей премии было выдвинуто 13 человек, из которых 6 — юноши, 7 — девушки. Голосование проходило на сайте ВФПС с 18 по 25 ноября. Проголосовать за выбранного кандидата мог каждый член федерации, так как в Национальной премии жюри не предусмотрено.

Дмитрию 20 лет, он мастер спорта по парусному спорту и выступает в составе экипажа из 2 человек на олимпийском классе яхт 470. В сообществе яхтсменов Дмитрия оценивают как спортсмена с большими перспективами. Сейчас он является представителем двух спортивных школ олимпийского резерва — Тольяттинского отделения ГАУ "СШОР № 6" и ГБУ СШОР по парусному спорту "Крестовский остров", где тренируется под руководством тренеров Александра и Галины Лаздиных в Тольятти и Романа Шилина в Санкт-Петербурге. Совершенствовал свое мастерство Дмитрий Лаздин на базе яхт-клуба "Дружба", который работает в Тольятти уже более 50 лет, и своим появлением обязан одному из лидеров российской химической промышленности — ПАО "КуйбышевАзот". Предприятие на протяжении многих лет традиционно поддерживает развитие парусного спорта на берегах Волги и полностью содержит яхт-клуб.

Путь к победам

По мнению экспертов, яхт-клуб "Дружба" один из лучших в России по уровню оснащенности и комфорта для спортсменов. Здесь созданы все условия для тренировок и проведения соревнований самого высокого уровня.

Дмитрий Лаздин начал здесь заниматься парусным спортом в 5 лет, когда отец посадил его шкотовым в яхту класса "Кадет", хотя в этом качестве ребята начинают ходить под парусом в возрасте 8-9 лет. Первую медаль юный яхтсмен выиграл тогда на первенстве города Тольятти. Сегодня в копилке Дмитрия целый арсенал спортивных достижений: победа в первенстве России 2015 года, 3 место на самой крупной регате в мире на озере Гарда в Италии Lake Garda Optimist Meeting-2017, которая за массовость в 2017 вошла в книгу рекордов Гиннеса. Лаздин семь раз участвовал в первенствах мира в составе сборной команды России в классах "Оптимист", "29er", "Nacra 15", "470". Из недавних побед — титул чемпиона России в классе 470, звание победителя первенства России, "серебро" Кубка России и приз Кубка Содружества.

Мечты сбываются

Дмитрий поделился своими впечатлениями после награждения Национальной премией. "Это непередаваемые эмоции. Впервые яхтсменом года стал спортсмен из Самарской области, — рассказал он. — Если честно, это было неожиданно и очень приятно, что меня номинировали на премию от Самарской области, что за меня проголосовали члены ВФПС. Год был очень непростой, в планах стояло участие в международных регатах, но подготовку пришлось скорректировать, и в течение всего сезона мы соревновались в России и Белоруссии. Как итог — эта победа. Ей предшествовали чемпионат России и первенство России".

Дмитрий Лаздин отметил высокий уровень базы яхт-клуба "Дружба", где начались его спортивные успехи и достижения. "Базу в Тольятти можно сравнить с лучшими яхт-клубами и соревновательными зонами Европы и мира, — не сомневается он. — Здесь можно проводить чемпионаты самого высокого уровня. Жигулевское море — очень подходящая акватория для соревнований такого уровня: здесь дуют различные ветра, от которых наш спорт очень зависит, и волна тоже бывает".

Поделился победитель и своими планами. Основная цель — подготовка к участию в Олимпийских играх 2024 года. "Олимпийские игры — высшая ступень для каждого спортсмена. Но в современной ситуации трудно что-то загадывать, — отметил Дмитрий. — В 2023 году ожидается много соревнований в России, возможно, добавятся международные сборы в дружественных нашей стране государствах. Что касается мечты, то, кроме участия и победы в Олимпийских играх, это победы в чемпионатах Европы и мира. Буду к этому стремиться всеми силами".