Жительницу Тольятти задержали с десятками свертков с наркотиком

В Тольятти задержали местную жительницу по подозрению в попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В декабре 2022 г. сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемую в Автозаводском районе. В ее одежде нашли 34 свертка с 15 г наркотика.

По версии следствия, женщина планировала продать вещество наркозависимым, но не успела.