Лучшие учащиеся Самарского ГАУ стали именными стипендиатами Россельхозбанка

Директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов вручил стипендиальные свидетельства пяти талантливым студентам бакалавриата и магистратуры, а также аспиранту Самарского государственного аграрного университета.

Стипендиальную программу Россельхозбанк реализует уже несколько лет. Теперь именные стипендии получают не только студенты, но и аспиранты. Ежегодно победителями конкурсного отбора на получение стипендии становятся лучшие учащиеся аграрных вузов, которые занимаются научной деятельностью, участвуют в различных олимпиадах и тематических конференциях, а также являются активными участниками культурной жизни аграрного университета. В этом году стипендиатами Россельхозбанка в СамГАУ стали Анастасия Афанасьева и Татьяна Денисова (факультет "Биотехнология и ветеринарная медицина"), Сергей Васин ("Агрономический факультет"), Юлия Иванова ("Технологический факультет"), Иван Дикуша ("Инженерный факультет") и аспирант Максим Кригер ("Общее земледелие, растениеводство"). Ежемесячная стипендия студентов составляет 15 тысяч рублей, аспирантов — 20 тысяч рублей.

"Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи, выделяет именные стипендии, а также реализует разные проекты: агрохакатоны, марафон знаний, конкурсы для студентов агровузов страны. Недавно банк организовал конкурс "Агролидеры России". К нему присоединились более 2,3 тысячи студентов из 71 специализированного учебного заведения страны. Анастасия Пискарева, студентка СамГАУ приняла в нем участие с проектом "Агроворкер — в деле". Банк предоставляет дополнительные возможности каждому проявить себя еще в студенческие годы и достичь высоких результатов, которые станут в дальнейшем серьезным стартом для построения успешной карьеры в сельскохозяйственной отрасли", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Взаимодействие банка с аграрным университетом направлено на повышение роли высшего образования в подготовке высококвалифицированных специалистов по наиболее важным для аграрного сектора специальностям.

"Мы благодарны Россельхозбанку за поддержку талантливых студентов, которые будут строить карьеру в АПК. Ежегодно Самарский аграрный университет выпускает сотни специалистов, востребованных в сфере сельского хозяйства. И мы уверены, что увидим лучших из них, наших стипендиатов, в числе ведущих работников крупнейших предприятий АПК", — отметил Сергей Машков, врио ректора ФГБОУ ВО "Самарский ГАУ".

В стипендиальную программу Россельхозбанка включены 69 учебных заведений страны. В 2022-2023 учебном году стипендию получают студенты и аспиранты из 49 регионов России.