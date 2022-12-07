В Самаре продолжается реализация проекта по строительству метро

Во вторник, 6 декабря, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по вопросу строительства новой станции метрополитена. Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, администрации городского округа Самара, государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального строительства", подрядной организации.

Напомним, возможность завершить строительство первой ветки метро в Самаре появилась благодаря системной работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона. В прошлом году на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Самарской области было одобрено предоставление средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета в объеме 10 369,9 млн руб., что позволило приступить к реализации проекта по комплексному развитию территории городского округа Самара со строительством метрополитена. Ранее с инициативой предоставления субъектам РФ таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил Президент РФ Владимир Путин.

Работы в рамках проекта идут в соответствии с намеченными сроками, без отставаний от графика. Продолжается важный этап — переустройство инженерных коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения, электрических кабельных линий, сетей водоснабжения и водоотведения, газовой магистрали. До конца года планируют завершить разработку стартового котлована и устройство монолитного основания для старта тоннелепроходческого механизированного комплекса на 50 метров.

На совещании в Правительстве региона рассмотрели вопросы переселения граждан из домов, находящихся в зоне строительства метрополитена. На сегодняшний день к изъятию из муниципального жилищного фонда администрацией городского округа Самара согласовано 73 жилых помещения.

В октябре принят областной закон, определяющий больший, чем это предусмотрено действующими нормами федерального законодательства, размер общей площади жилых помещений, которые будут приобретены для граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде. Таким образом, общая площадь закупаемых квартир увеличилась на 64% и составила почти 4 тыс. кв. м. Законопроект, направленный на защиту интересов граждан, был разработан по поручению губернатора.

"При подготовке законопроекта мы, безусловно, в первую очередь учитывали интересы людей. Чтобы каждый гражданин смог въехать в квартиру, которая по площади соответствует современным нормам. Сегодня минимальная площадь однокомнатной квартиры по СНиПам составляет 28 кв. м. Именно этот минимальный уровень был установлен как базовый. Таким образом, сегодня в результате расселения для всех нанимателей будут существенно улучшены жилищные условия", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Работа по расселению проводится с учетом индивидуального подхода к людям. По итогам приема граждан, являющихся нанимателями и собственниками жилых помещений, составлен "социальный паспорт нанимателя", включающий контактные данные, информацию о социальном статусе, индивидуальные пожелания. Среди них — сохранить район проживания, предоставить несколько жилых помещений вместо занимаемого (если в жилом помещении фактически проживает несколько семей) и т. д. Каждую ситуацию рассматривают отдельно. Министерством строительства Самарской области разработана дорожная карта по приобретению квартир.

В рамках проекта строительства метрополитена подлежат изъятию 167 объектов недвижимости, принадлежащих 425 собственникам. 84 соглашения заключено, выплаты по ним уже проведены. В настоящее время министерством готовятся поправки порядка предоставления социальной выплаты гражданам, у которых изъято единственное жилое помещение для государственных нужд Самарской области. Изменения направлены на решение проблемных вопросов, выявленных в ходе реализации этой меры социальной поддержки.

Работы по строительству станции "Театральная" подрядчиком планируется завершить в 2024 году. "Театральная" завершит первую линию метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), далее по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Новая станция значительно улучшит транспортную доступность исторического центра Самары для жителей промышленных районов города.