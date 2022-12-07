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Здравоохранение Общество

В Самарской области выросла заболеваемость туберкулезом и гепатитами

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отмечен рост заболеваемости населения отдельными инфекционными заболеваниями, среди которых — туберкулез, гепатиты и кишечные инфекции с неустановленным возбудителем. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона за январь–октябрь 2022 г., опубликованного на сайте Самарастата во вторник, 6 декабря.

По данным управления Роспотребнадзора в области в октябре в 9 раз выросло количество впервые выявленных случаев заболевания острыми гепатитами (с 1 до 9 случаев).

В 1,7 раза (660 случаев) выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии. Также было выявлено 7 случаев бактериальной дизентерии (в прошлом году их не было вовсе).

При этом количество острых инфекций верхних дыхательных путей множественной и неуточнённой локализации снизились почти в 2 раза — 66554 случаев (было — 115 114).

Среди социально значимых болезней лидирует туберкулез в активной форме. В октябре количество заболевших выросло в 1,5 раза (61 случай, было — 42).

Число заболевших вирусом иммунодефицита человека и имеющих бессимптомный инфекционный статус, вызванный тем же вирусом, выросло до 170 случаев (было — 154).

Почти втрое снизилась заболеваемость сифилисом 11 случаев (было — 28) и гонококквой инфекцией — 7 заболевших (было — 24).

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