В Самарской области выросла заболеваемость туберкулезом и гепатитами

В Самарской области отмечен рост заболеваемости населения отдельными инфекционными заболеваниями, среди которых — туберкулез, гепатиты и кишечные инфекции с неустановленным возбудителем. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона за январь–октябрь 2022 г., опубликованного на сайте Самарастата во вторник, 6 декабря.
По данным управления Роспотребнадзора в области в октябре в 9 раз выросло количество впервые выявленных случаев заболевания острыми гепатитами (с 1 до 9 случаев).
В 1,7 раза (660 случаев) выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии. Также было выявлено 7 случаев бактериальной дизентерии (в прошлом году их не было вовсе).
При этом количество острых инфекций верхних дыхательных путей множественной и неуточнённой локализации снизились почти в 2 раза — 66554 случаев (было — 115 114).
Среди социально значимых болезней лидирует туберкулез в активной форме. В октябре количество заболевших выросло в 1,5 раза (61 случай, было — 42).
Число заболевших вирусом иммунодефицита человека и имеющих бессимптомный инфекционный статус, вызванный тем же вирусом, выросло до 170 случаев (было — 154).
Почти втрое снизилась заболеваемость сифилисом 11 случаев (было — 28) и гонококквой инфекцией — 7 заболевших (было — 24).
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.