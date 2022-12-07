Предприятия Челябинска проявили заинтересованность в программе "Развитие" Новикомбанка

Новикомбанк представил разработанную совместно с Госкорпорацией Ростех мотивационную программу "Развитие" на конференции "Партнерство Правительства Челябинской области и Новикомбанка как фактор реализации промышленного потенциала региона". По итогам мероприятия еще два значимых предприятия региона — АО "ЧРЗ "Полет" и ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" — выразили намерение стать ее участниками.

Соблюдая принципы социальной ответственности, базисом которой является забота о сотрудниках, Новикомбанк совместно с Госкорпорацией Ростех внедрил стимулирующую программу "Развитие" для работников промышленных предприятий. О ней на региональной конференции в Челябинске рассказал куратор программы "Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех" Александр Дошлыгин. Ранее около 70 компаний заключили соглашения о присоединении к программе "Развитие", в том числе челябинское АО "Сигнал", ОАО "712 Авиационный ремонтный завод" и АО "Завод "Пластмасс".

Направленный на привлечение и развитие молодых квалифицированных кадров, этот проект позволяет предприятиям поощрять приоритетные категории сотрудников через дополнительные банковские преференции. Это могут быть лауреаты различных премий, сотрудники, отмеченные наградами, высокопрофессиональные специалисты до 35 лет и другие группы работников. Предприятия сами определяют наиболее приоритетные для себя категории, а Новикомбанк предлагает отмеченным сотрудникам кредитные продукты по сниженной процентной ставке, индивидуальное обслуживание и другие услуги.

Александр Дошлыгин подчеркнул, что в ходе переговоров ряд производственных объединений области выразили согласие рассмотреть возможность внедрения программы "Развитие" на своих предприятиях. Среди них такие компании, как АО "ЧРЗ "Полет" (входит в холдинг "Росэлектроника") и ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК".

"Мы продолжим развивать социально направленные продукты, которые основываются на принципах честности, прозрачности и персонального подхода к запросам клиентов. Наши решения содержат не только универсальные платежные инструменты, но и служат достойным примером расширения социального компонента банковских предложений в интересах работников промышленных предприятий. Программа "Развитие" нацелена на создание льготных кредитных условий для лучших сотрудников, и надеемся, что число ее участников будет увеличиваться", — отметил Александр Дошлыгин.

Помимо программы "Развитие", социально ориентированная политика Новикомбанка включает множество выгодных продуктов и специальных предложений для розничных клиентов банка. Например, флагманский продукт банка — социально-платежная карта — предназначена для работников промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, входящих в контур управления Ростеха.

Среди ее основных преимуществ — бесплатные услуги: снятие наличных в банкоматах любых банков на территории России без ограничений по количеству операций, sms-информирование по всем операциям, мгновенные переводы до 100 тысяч рублей в месяц на карты сторонних банков и многое другое. Также держатели карты оформляют кредиты на выгодных условиях, получают кешбэк на все покупки и пользуются удобным мобильным приложением. Стоит отметить, что банк продолжит наращивать функционал социально-платежной карты в соответствии с потребностями предприятий, о которых они рассказали в том числе и в ходе региональной конференции Новикомбанка.