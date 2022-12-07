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Клиент банка "Открытие" выиграла престижный международный конкурс проектов женщин-предпринимателей

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиент банка "Открытие", основатель Центра коррекции и развития в Волгограде Марина Кудряшова победила в номинации "Лидер биоциклической зеленой экономики" международного конкурса проектов женщин-предпринимателей "APEC BEST AWARD".

Центр Марины Кудряшовой — единственная частная организация в России, в которой оказываются услуги ранней помощи и эрготерапии. Сурдопедагог, логопед, дефектолог, психолог в ходе индивидуальных занятий и групповой работы помогают детям преодолеть отставание в развитии и создать условия для успешной социализации и адаптации.

Прежде чем попасть в финал, участницы из России прошли российский отборочный этап и были выбраны из числа предпринимательниц из различных регионов. По итогам отборов к международному этапу конкурса были допущены участницы, представляющие Российскую Федерацию, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и Республику Корея.

В этом году финал мероприятия прошел в Тайланде под девизом "Женский бизнес: открытие новых возможностей для устойчивого будущего". Участницы представляли проекты в сфере здравоохранения, пищевой промышленности, производства одежды, сельского хозяйства и социальных услуг.

Организаторами седьмого международного конкурса проектов женщин-предпринимателей "APEC BEST AWARD" выступили Комитет по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" совместно с Минэкономразвития при поддержке Совета Федерации.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)").

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