Итоги 3 сезона БумБатла: более 63 тыс. т собранной макулатуры и 1,2 млн спасенных деревьев

Рекордное количество макулатуры - 63 304 т - собрали и сдали на переработку участники третьего сезона всероссийской акции #БумБатл нацпроекта "Экология", который прошел с 15 сентября по 15 ноября. Это позволило спасти от вырубки около 12 тыс. га леса, что равно площади примерно 12 тыс. футбольных полей.

Более 2,1 млн человек за 2 месяца спасли от вырубки более 1,2 млн деревьев, сэкономили более 1,2 млн т воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу почти 104 тыс. т углекислого газа.

"Впервые в БумБатле приняли участие все регионы, акция дотянулась даже до таких труднодоступных локаций как самый северный город России - Певек в Чукотском автономном округе", - сообщила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

В БумБатле в этом году активное участие принимали как организации, так и индивидуальные участники. От детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, госучреждений и бизнеса поступило более 1700 заявок.

Самым результативным регионом по количеству сданной макулатуры стала Московская область - там отправили на переработку более 101 тонны бумажного и картонного вторсырья. На втором месте - Брянская область с результатом 97,2 тонны макулатуры. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где собрали 88,4 тонны вторсырья. Также в топ-10 регионов вошли: Белгородская область (87 т), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (65,7 т), Республика Татарстан (63,4 т), Нижегородская область (55,5 т), Свердловская область (53,8 т), Тамбовская область (43,7 т), Тюменская область (41,9 т).

Самарская область также стала одним из активных участников БумБатла. В ходе третьего сезона акции по сбору макулатуры #БумБатл в регионе собрали 12 563,5 кг макулатуры. Участие приняли около 20 организаций и учреждений Самарской области. Наибольшее количество макулатуры собрали ПАО "Сбербанк. Поволжский банк" - 5 169,2 кг, Управление федеральной почтовой связи Самарской области АО "Почта России" - 1 409,8 кг; ГБОУ СОШ с. Кошки - 1 078 кг.

Экопросветительские мероприятия в рамках БумБатла прошли в 65 регионах. За 2 месяца было организовано более 100 событий, включая эколекцию звезды сериалов "Универ" и "СашаТаня" Валентины Рубцовой на международном экологическом фестивале "ЭКОфест" в Университете науки и технологий МИСиС, экоуроки на базе экостанций Минпросвещения РФ и "Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей", эколекции и экоквизы от активистов "Молодежки ОНФ". Также активисты "Молодежки" и "Российского движения школьников" посетили с экскурсией 8 предприятий "Лиги переработчиков макулатуры".

В акцию активно включился корпоративный сектор: макулатуру сдавали в 254 отделениях "Почты России" в 35 регионах страны, в отделениях Сбера, в городах присутствия предприятий СУЭКа, ЕвроХима, Металлоинвеста, госкорпорации "Росатом", РЖД, Газпрома, офисах VK и ПСБ, а также впервые в истории БумБатла - на самой северной в мире атомной теплоэлектростанции - ПАТЭС "Академик Ломоносов".

Впервые в БумБатле в этом году принял участие крупный ритейл, представитель которого стал лидером акции по количеству сданного вторсырья - X5 Group с 15 сентября по 15 ноября сдала на переработку 59 947 тонн макулатуры. Второе место занял Сбербанк - его сотрудники и клиенты собрали более 375 тонн бумаги и картона. На третьем месте - "Почта России" с результатом 154,8 тонны макулатуры.

Активно прошел и творческий конкурс: по условиям акции, пользователи должны были выкладывать в соцсети креативные посты с хэштегами #бумбатл и #нацпроектэкология, чтобы побороться за общение со звездными амбассадорами акции - художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными и певцом Хабибом.

Для участия в соревновании пользователи опубликовали более 1 600 постов. Имена победителей творческого конкурса будут опубликованы на официальном сайте бумбатл.рф, их онлайн-встреча со звездами состоится в начале декабря - в рамках форума гражданского участия #МыВместе.

Фото сбора макулатуры, экскурсий на предприятия, эколекций и экоуроков - https://disk.yandex.ru/d/kcMbIkU0pP-c5Q