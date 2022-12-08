В районе пересечения улиц Ново-Садовой и XXII Партсъезда возобновили движение

В среду, 7 декабря, по ул. XXII Партсъезда в районе пересечения с улицей Ново-Садовой возобновили дорожное движение, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на видеоблогера Евгения Щекина.

"Дождались! Едем по новой дороге. Эвакуаторы "расчистили" улицу XXII Партсъезда от машин на обочине. Их отправили не на штрафстоянку, а бережно расставили в прилегающих дворах", — сообщает Евгений Щекин.

Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки с эстакадой по ул. Ново-Садовой началось в мае 2021 г. и проводилось в рамках второго этапа работ по реконструкции автомобильной дороги на участке от ул. Полевой до пр. Кирова. Это одно из мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

На развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии — шесть полос движения, по три полосы в каждом направлении. Построенная эстакада на слиянии основных транспортных потоков Самары позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть в этом районе города.