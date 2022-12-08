В районе пересечения улиц Ново-Садовой и XXII Партсъезда возобновили движение

В среду, 7 декабря, по ул. XXII Партсъезда в районе пересечения с улицей Ново-Садовой возобновили дорожное движение, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на видеоблогера Евгения Щекина.
"Дождались! Едем по новой дороге. Эвакуаторы "расчистили" улицу XXII Партсъезда от машин на обочине. Их отправили не на штрафстоянку, а бережно расставили в прилегающих дворах", — сообщает Евгений Щекин.
Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки с эстакадой по ул. Ново-Садовой началось в мае 2021 г. и проводилось в рамках второго этапа работ по реконструкции автомобильной дороги на участке от ул. Полевой до пр. Кирова. Это одно из мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
На развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии — шесть полос движения, по три полосы в каждом направлении. Построенная эстакада на слиянии основных транспортных потоков Самары позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть в этом районе города.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?