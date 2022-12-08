Елена Лапушкина запретила возвращать бездомных собак на детские площадки и в парки

Мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной опубликовала постановление, определяющее места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев.

В частности, речь идет о безнадзорных животных, которых временно отобрали для стерилизации, кастрации и чипирования. Ранее бездомных собак и кошек после обработки обязаны были возвращать на прежние места обитания. Однако теперь городские власти внесли поправки в формулировку "прежние места обитания" и исключили ряд территорий. Это: детские и спортивные площадки; территории образовательных организаций, организаций здравоохранения и общественного питания; лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары; пляжи.

"Определить, что решение о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания на территории Самары принимается руководителем приюта для животных или уполномоченным им лицом", — отмечается в постановлении.