Новикомбанк предоставил финансирование для производства авиационных двигателей ПД-14

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выделил 4 млрд рублей научно-производственному комплексу "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха). Средства направлены на исполнение контракта на поставку двигателей ПД-14 для российского лайнера МС-21.

Кредит предоставлен предприятию по программе опережающего финансирования затрат в рамках комплексной государственной программы "Развитие авиатранспортной отрасли до 2030 года". Соглашение между "ОДК-Пермские моторы" и Новикомбанком было подписано на Форуме "Армия-2022" в августе этого года.

"При финансовой поддержке Новикомбанка реализуются государственные программы по наращиванию производства и выпуску авиационных двигателей для российских гражданских и транспортных самолётов. Российский двигатель ПД-14 — проект национального значения, в который вовлечены десятки предприятий смежных отраслей. Предоставленное банком финансирование "ОДК-Пермские моторы" позволит модернизировать производственные мощности по изготовлению и ремонту ПД-14", — отметил старший вице-президент Новикомбанка Валерий Давыдов.

Сейчас самолет МС-21, который будет оснащаться новейшими российскими двигателями ПД-14, проходит летные сертификационные испытания, идут работы по импортозамещению бортовых систем, начало его серийного производства запланировано на 2024 год.

АО "ОДК-Пермские моторы" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха (ОДК) и специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для транспортной и гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок и электростанций.